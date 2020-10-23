ليبيا تسجل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

سجلت ليبيا، الجمعة، تراجعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتسجيل 764 إصابة جديدة، وشفاء 562 حالة، فضلا عن وفاة 6 خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 421 إصابة و439 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 53 ألفًا و384 شخصًا، بينهم 22 ألفًا و991 حالة نشطة، ووفاة 774.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميًا.