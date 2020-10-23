«النمر» يحذر من دواء لحرق الدهون يتسبب في عدم انتظام نبضات القلب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذر الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، اليوم الجمعة من تناول أقراص هرمون الثايروكسين لحرق الدهون . وقال النمر في تغريدة على حسابه بتويتر : ” لا تستخدم حبوب هرمون الثايروكسين لحرق الدهون (لتخفيف الوزن) فهي تسبب في الانسان السليم إرتفاع الضغط وعدم انتظام نبضات القلب.” Advertisements من جهة أخرى قال النمر أن هناك 3 أسباب مرضية تسبب تغيرات عند عمل تخطيط القلب . وأوضح النمر أن الأسباب هي : – نقص تروية الدم الحادة.

– نزيف الدماغ.

– التهاب عضلة القلب.

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