- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل الخفى.. سيدة بريطانية تكتشف وجود جنين فى بطنها يوم الولادة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 23 عاما لموقف مفاجئ غير حياتها رأسا على عقب عندما ذهبت إلى المستشفى لشعورها بآلام شديدة في بطنها ظنت أنها بسبب اضطرابات الدورة الشهرية، إلا أنها فوجئت بوجود جنين في رحمها وتأخر ميعاد ولادته أسبوعا بأكمله.
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ذهبت امرأة ، 23 عامًا ، إلى المستشفى وهي تعاني من آلام الدورة الشهرية ، فذهلت عندنا اكتشفت أنها في حالة مخاض وتأخرت عن الموعد لمدة أسبوع على الرغم من عدم وجود أعراض حمل، فلم تعانِ هولي هنتون من أي أعراض أثناء الحمل، ولكنها فوجئت بتقلصات أقوى من المعتاد أثناء تواجدها في مكان عملها، تم نقلها إلى المستشفى وقيل لها إنها حامل وتلد في الأسبوع 41، ووضعت طفل يدعى ثيو ويزن أكثر من 3 كيلو ونصف.
وقالت المرأة البريطانيه تعليقا على حالتها: " كنت أعانى من عدم انتظام الدورة الشهرية، ولم يكن هناك شيء غير عادي يحدث، كنت ازداد وزني قليلاً لكن ذلك كان بعد عيد الميلاد مباشرة ولم اشعر بأى اعراض تدل على أن هناك طفل في بطنى"، وأضافت" عندما أخبروني أنني حامل في الأسبوع 41 ، أصبت بالصدمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحمل الخفى.. سيدة بريطانية تكتشف وجود جنين فى بطنها يوم الولادة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.