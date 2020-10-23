مشروبات تقلل الوفيات بين مرضى السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكن أن تقلل القهوة والشاي الأخضر من معدلات الوفاة لمرضى السكري، لكن فقط إذا شربوا كميات معينة في اليوم، وفقا لدراسة أمريكية استكشافية حديثة.

أثناء الدراسة، قام الباحثون من "BMJ Open Diabetes Research & Care" بتتبع صحة نحو 4923 مصابا بالسكري من النوع 2 في اليابان لمدة 5 سنوات تقريبا. وقام المشاركون (2790 رجلا و2133 سيدة) بملء استبيان يتضمن 58 سؤالا حول عاداتهم الغذائية والمشروبات التي يتناولونها بما في ذلك مقدار الشاي الأخضر والقهوة التي يشربونها يوميا.

كما طلب من المشاركين بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقديم معلومات حول عدد مرات ممارسة الرياضة وما إذا كانوا مدخنين أو يشربون الكحول، بالإضافة إلى عدد ساعات نومهم كل ليلة وأمور أخرى متعلقة بأسلوب حياتهم.

وعلى مدار السنوات الخمس التي تعقب فيها الباحثون المشاركين، توفي 309 أشخاص وكان السبب الرئيسي للوفاة أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. واكتشف الباحثون أنه مقارنة بالمشاركين الذين لا يشربون الشاي الأخضر أو القهوة، قلت لدى هؤلاء الذين يشربون أيا منهما أو كلاهما يوميا معدلات الوفاة لأي سبب.

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وعلى وجه الدقة، توصلت الدراسة إلى أن شرب كوب من الشاي الأخضر يوميا ارتبط بتقليل خطر الوفاة بنسبة 15%، في حين أن شرب كوبين أو 3 منه يوميا ارتبط بتقليل خطر الوفاة بنسبة 27%، وشرب 4 أكواب أو أكثر يوميا منه ارتبط بتقليلها بنسبة 40%.

وبالمثل، قل خطر الوفاة للمشاركين الذين يشربون كوب قهوة يوميا بنسبة 12%، في حين قل لدى الذين يشربون كوبين أو أكثر يوميا بنسبة 41%.

ويكون الأشخاص المصابين بالسكري 2 أكثر عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية والخرف والسرطان وكسور العظام. وعلى الرغم من زيادة الأدوية الفعالة للمرض، تظل تعديلات أسلوب الحياة مثل ممارسة التمارين والنظام الغذائي، حجر الزاوية في العلاج.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن شرب القهوة والشاي الأخضر بانتظام قد يكون مفيدا للصحة بسبب المركبات النشطة بيولوجيا المختلفة التي تحتوي عليها هذه المشروبات.