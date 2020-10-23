مجلس السيادة في السودان: ترامب وقع رسميا على قرار رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/10/23 05:36 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/10/23 05:36 م بتوقيت أبوظبي

مجلس السيادة الانتقالي في السودان: الرئيس الأمريكي وقع رسميا على قرار رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب



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