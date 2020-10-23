شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا الذين يعانون من كسور العمود الفقرى أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور العمود الفقري من الإصابات الخطيرة التي تحدث عندما تنهار الكتلة العظمية في العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى ألم شديد وتشوه وفقدان الطول، وفي دراسة إيطالية كبرى، وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا وكسور العمود الفقري أكثر عرضة للوفاة من المرض بمقدار الضعف.

وفقا للدراسة المنشورة في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي ، تحدث كسور العمود الفقري عندما ينهار الكتلة العظمية أو الجسم الفقري في العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى ألم شديد وتشوه وفقدان الطول.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تحدث هذه الكسور عادة بسبب هشاشة العظام وتنتشر كسور العمود الفقري في مرضى كوفيد -19 ويمكن أن تؤثر على وظائف القلب والجهاز التنفسي ونتائج المرض.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة Andrea Giustina من جامعة San Raffaele Vita-Salute University في ايطاليا"يمكن لأشعة إكس بسيطة على الصدر اكتشاف هذه الكسور ، وينبغي إجراء تقييم شكلي لمرضى كوفيد -19 عند دخول المستشفى".

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من أجل النتائج ، درس الباحثون الأشعة السينية لـ 114 مريضًا بـفيروس كورونا واكتشفوا كسورًا في العمود الفقري الصدري في 35 %، كان هؤلاء المرضى أكبر سناً وأكثر تأثراً بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

كان من المرجح أن يحتاجوا إلى أجهزة التنفس الصناعي وكانوا أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم كسور وذكر الباحثون أن معدل الوفيات كان أعلى في المرضى الذين يعانون من كسور شديدة، ووفقًا للباحثين قد تدمج كسور العمود الفقري مخاطر القلب والجهاز التنفسي لمرضى فيروس كورونا.