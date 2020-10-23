متلازمة داون قد تزيد من مخاطر الوفاة المرتبطة بـ COVID-19 بشكل كبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن متلازمة داون مرتبطة بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بـ COVID-19 بمقدار 10 أضعاف.

حتى الآن، أودى فيروس COVID-19 بحياة 1128325 شخصًا في جميع أنحاء العالم ، وهناك الآن 41104.946 حالة مؤكدة على مستوى العالم.

ومنذ بداية الوباء ، قال العلماء إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية هم أكثر عرضة لخطر المضاعفات الشديدة. تعد أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم من الحالات التي تزيد من خطر الوفاة بسبب هذا المرض إلى حد كبير.



متلازمة داون وخطر الوفاة من كورونا

الآن ، وجد الباحثون وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، أن متلازمة داون مرتبطة بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بـ COVID-19 بمقدار 10 أضعاف، وهذه معلومات جديدة لأن هذه الحالة غير مدرجة في القائمة الرسمية للحالات الصحية الأساسية التي تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

متلازمة داون، هي حالة يولد فيها الطفل بنسخة إضافية من كروموسومه، مما يسبب تأخيرات في النمو الجسدي والعقلي وإعاقات.

قد تؤدي متلازمة داون إلى ضعف المناعة

على الرغم من عدم ذكر متلازمة داون على وجه التحديد في القوائم الرسمية للحالات التي تعرض الأشخاص لخطر متزايد من فيروس كورونا، إلا أن الحالة مرتبطة بضعف المناعة وأمراض القلب الخلقية وأمراض الرئة، لذلك ، قد يكون عامل خطر غير مؤكد لـ COVID-19 الحاد ، حسبما ذكرت الدراسة ، التي نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine.

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4 أضعاف المخاطر المتزايدة لدخول المستشفى المرتبط بـ COVID-19

من أجل النتائج ، درس باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة نوتنجهام وكلية لندن الجامعية مجموعة من 8.26 مليون بالغ من خلال قاعدة بيانات "QResearch" لتقييم ما إذا كانت متلازمة داون عامل خطر للوفاة من COVID-19.

وجد المؤلفون ما يقدر ب 4 أضعاف خطر الاستشفاء المرتبط بـ COVID-19 وزيادة خطر الوفاة المرتبطة بـ COVID-19 في الأشخاص المصابين بمتلازمة داون بمقدار 10 أضعاف.

وقال الباحثون إنهم غير مدركين لتأثيرات متلازمة داون على نتائج COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها في مكان آخر حتى الآن، خلال هذا الوباء، وشددوا على أن هذا الدليل الجديد يجب أن تستخدمه منظمات الصحة العامة وصناع السياسات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لحماية الأفراد المعرضين للخطر بشكل استراتيجي.

أمراض القلب وانخفاض المناعة واضطراب النوم في متلازمة داون تزيد من المخاطر

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة "معرضون لخطر كبير" لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بـ COVID-19.

والأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون هم أكثر عرضة لبعض هذه الحالات الصحية ، مثل أمراض القلب الخلقية وتوقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال لا الحصر. هؤلاء الأشخاص أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

على الرغم من عدم وجود بيانات كافية حول COVID-19 والأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون ، إلا أن الخبراء يقولون إن البالغين الذين يعانون من متلازمة داون الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا قد يصابون بأمراض شديدة إذا أصيبوا بعدوى COVID-19 وفرص وفاتهم من المرض أيضًا يرتفع بشكل ملحوظ.