احذر.. 5 عوامل خطر تجعل تجربتك مع كورونا أسوأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت دراسة حديثة العوامل الأساسية التي تجعل من المحتمل أن يعاني مصاب كورونا المستجد من مرضه لفترة طويلة أو ما يطلق عليه "Long Covid".

يطلق مصطلح "Long Covid" على الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19"، وتعافوا منه لكنهم استمروا في المعاناة من مجموعة كبيرة من الأعراض مثل ضيق التنفس والصداع النصفي والإعياء المزمن.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الدراسة التي قام بها باحثون من كلية كينجز لندن استخدمت بيانات من تطبيق دراسة أعراض "كوفيد-19 COVID Symptom Study"، التي أظهرت أن شخص من أصل 20 مصاب بكوفيد-19 من المحتمل أن يعاني من أعراض لمدة لا تقل عن 8 أسابيع.

فحص الباحثون أثناء الدراسة بيانات من 4182 مستخدما للتطبيق ثبتت إصابتهم بالفيروس وكانوا يسجلون بيانات حول صحتهم باستمرار، ووجدوا أن كبار السن أو أصحاب الوزن الزائد أو السيدات الذين يعانون من الربو وهؤلاء الذين ظهر لديهم عدد كبير من الأعراض خلال الأسبوع الأول من التقاط العدوى، كانوا أكثر احتمالات لتطوير "Long Covid".

وعن عوامل الخطر التي تنذر بطول فترة المعاناة من كورونا المستجد، توصل الباحثون إلى أن "Long Covid" يؤثر على 10% من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 عاما، وتصل النسبة إلى 22% بالنسبة للأكبر من 70 عاما.

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وأشاروا أيضا أن الوزن يلعب دورا مهما في طول فترة المعاناة من كورونا، فضلا عن أن السيدات أكثر عرضة للمعاناة من "Long Covid" مقارنة بالرجال بنسبة 14.5% مقابل 9.5%، لكن فقط في الفئة العمرية الأصغر سنا.

كما وجد الباحثون أن المصابين الذين يبلغون عن مجموعة كبيرة من الأعراض الأولية كانوا أكثر احتمالا لتطوير "Long Covid"، بالإضافة إلى المصابين بالربو.

وبالنسبة للأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع لكوفيد-19، حددت الدراسة مجموعتين رئيسيتين من الأعراض؛ واحدة كانت تهيمن عليها أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس والتعب والصداع، والأخرى كانت متعددة الأنظمة وتؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الدماغ والأمعاء والقلب.

ووجدوا أنه بالرغم من أن معظم المصابين بكوفيد-19 أبلغوا عن عودتهم إلى حياتهم الطبيعية خلال 11 يوما أو أقل، إلا أن 1 من أصل 7 ما يعادل 13.3% أو 558 مستخدما للتطبيق أبلغ عن استمرار الأعراض لديه لما يقل عن 4 أسابيع، وحوالي 1 من أصل 20 ما يعادل 4.5% أو 189 مستخدما ظل مريضا لـ8 أسابيع، بينما أبلغ 1 من أصل 50 ما يعادل 2.3% أو 95 مستخدما عن معاناته من أعراض الفيروس لأكثر من 12 أسبوع.



