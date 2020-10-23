تقرير: نقص "غير مقبول" بالأدوية الأمريكية

أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا بأن جائحة فيروس كورونا المستجد تتسبب في نقص "غير مقبول" بإمدادات الأدوية الأمريكية داخل الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن العجز تسبب في محدودية 29 من بين 40 دواء ضروريا لعلاج مرضى "كوفيد-19"، بما في ذلك: البروبوفول، ألبوتيرول، ميدازولام، هيدروكسي كلوروكوين، فينتانيل، أزيثروميسين، ومورفين، طبقا للجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي.

وأظهرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي لديها معايير أكثر صرامة بشأن نقص الأدوية، أن هناك 18 من بين 40 عقارًا على قائمة المستحضرات غير المتوفرة، وأفاد التقرير بوجود نقص في إمدادات 67 عقارًا آخرين من بين 156 عقارا بالغين الأهمية، تشمل: الديازيبام، والفينوباربيتال، واليدوكائين، والأسيتامينوفين.

وقال مؤلفو التقرير إن "نقص الأدوية قد يكون مسألة حياة أو موت، وبعض حالات العجز تعني أن العقاقير التي يمكنها إنقاذ الحياة غير متوفرة للمرضى الأمريكيين بأي ثمن"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وقال مايكل أوسترهولم مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا إن "الحاجة الملحة المرتبطة بمشكلة نقص إمدادات الأدوية ترتبط ارتباطا مباشرًا بالزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد التي سنشهدها خلال الشهور المقبلة".

وأضاف "أوسترهولم" أن "هذا، في المقابل، سيزيد الحاجة لأدوية محددة لعلاج (كوفيد-19)، وفي نفس الوقت يؤثر كوفيد-19 بشكل كبير على اثنين من ثلاث مناطق رئيسية لتصنيع الأدوية في العالم، هما: الهند وإيطاليا."

وأوضح الباحثون أن الجائحة هزت سوق المستحضرات الصيدلانية العالمية على جميع المستويات ونقاط الإنتاج، وفاقم مشكلة تعود إلى عدة عقود.

وخلص التحليل إلى أن إغلاق المصانع أو تأخير الشحن أو الإغلاق أو قيود التجارة أو الحظر على الصادرات أثر تأثيرًا شديدًا على جانب الإمدادات، في حين تسببت الجائحة في زيادة كبيرة في الطلب العالمي على علاجات "كوفيد-19".

وأوضح مؤلفو التقرير أن مشكلة نقص الأدوية في الولايات المتحدة ليست جديدة، وتظل "مشكلة متكررة".