ألمانيا تتمسك بتوقعاتها بتوفر لقاح لكورونا مطلع 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمسك وزارة الصحة الألمانية بتقديراتها بشأن توفر أول لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بحلول الأشهر الأولى من العام المقبل.
وقال متحدث باسم الوزارة، الجمعة، ردا على استفسار أن الوزارة لا تزال تتوقع توفر لقاح مع بداية 2021.
ونقلت مجلة "دير شبيجل" عن وزير الصحة ينس شبان، قوله إنه من المحتمل توفر اللقاح بحلول يناير/كانون الثاني المقبل ، لكن ربما أيضا في فبراير/شباط أو مارس/آذار، أو حتى بعد ذلك.
وطلبت وزارة الصحة الاتحادية هذا الأسبوع من حكومات الولايات تقديم عناوين توصيل اللقاح بحلول 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبحسب البيانات، من المقرر إنشاء 60 مركزا للتلقيح في أنحاء البلاد.
وتحدث شبان عدة مرات عن إنشاء مثل هذه المراكز للتلقيح، في قاعات العرض، على سبيل المثال. وأوضح الوزير هذا الشهر أنه من المحتمل أن يتم نقل وتخزين هذه اللقاحات في درجة حرارة تتراوح بين سالب20 وسالب 70 درجة مئوية. ويتطلب هذا معدات مناسبة للتسليم والتخزين، خاصة أن اللقاحات من المحتمل أن تأتي في حاويات كبيرة.
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