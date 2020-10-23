سلوفينيا تعود إلى إغلاق جزئي لاحتواء انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم سلوفينيا العودة إلى إغلاق جزئي يستمر أسبوعا اعتبارا من السبت، لمكافحة انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".

وقررت حكومة رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانسا هذه الخطوة بعدما لم ينجح أسبوع من تدابير أخف في إبطاء الأعداد المتزايدة بشكل حاد للإصابات الجديدة.

وسيكون الإغلاق مماثلا للقيود التي فرضت في بداية الجائحة أوائل العام الجاري، حيث سوف تُغلق المراكز التجارية والمطاعم والفنادق وأغلب المتاجر ومهاجع الطلاب وسوف يتم خفض مركبات وسائل النقل العام بواقع الثلثين.

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يشار إلى أن سلوفينيا، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من مليوني نسمة، تشهد موجة ثانية أسوأ من الانتشار الأول في مارس/آذار.

وسجلت البلاد الخميس 1663 إصابة جديدة نتيجة لإجراء 6215 فحصا ومعدل إصابات بواقع 25 بالمئة. وقالت الحكومة إن تسعة أشخاص توفوا جراء كوفيد-19 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 211.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حظرت سلوفينيا كل السفر الداخلي، وقصرت التجمعات العامة على ستة أشخاص وحظرت كل الفعاليات بما في ذلك حفلات الزفاف والمراسم الدينية.