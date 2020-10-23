بلجيكا تعلن حالة "التأهب القصوى" لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت السلطات البلجيكية 9 من أصل 10 مقاطعات في مرحلة الإنذار الرابعة، وهو أعلى مستوى من التأهب في البلاد حالياً، مع مراقبة المقاطعة الشمالية العاشرة ليمبورغ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأعلن ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي الأرقام الجديدة لتفشي وباء كورونا في البلاد إلى جانب المزيد من تعزيز الإجراءات لمكافحة الفيروس، وهي تدابير تشمل قطاعات الرياضة والثقافة وحركات الشباب والمتنزهات والتعليم العالي.

وستصبح الإجراءات سارية المفعول على الفور وستطبق خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي أن معدلات الإصابة بكورونا المستجد تزيد يومياً عن 10 آلاف حالة، مما يستوجب إعلان حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات التي قد تصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.