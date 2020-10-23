القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت السلطات البلجيكية 9 من أصل 10 مقاطعات في مرحلة الإنذار الرابعة، وهو أعلى مستوى من التأهب في البلاد حالياً، مع مراقبة المقاطعة الشمالية العاشرة ليمبورغ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وأعلن ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي الأرقام الجديدة لتفشي وباء كورونا في البلاد إلى جانب المزيد من تعزيز الإجراءات لمكافحة الفيروس، وهي تدابير تشمل قطاعات الرياضة والثقافة وحركات الشباب والمتنزهات والتعليم العالي.
وستصبح الإجراءات سارية المفعول على الفور وستطبق خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي أن معدلات الإصابة بكورونا المستجد تزيد يومياً عن 10 آلاف حالة، مما يستوجب إعلان حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات التي قد تصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تعلن حالة "التأهب القصوى" لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.