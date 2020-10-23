طرق ومشروبات للتخلص من احتباس السوائل في البطن والساقين

مشروبات للتخلص من السوائل يمكن أن تخلصك من احتباس الماء في الجسم خاصة في البطن والساقين والذراعين.

يحدث احتباس الماء عندما يفشل الجسم في إزالة الماء الزائد من أنسجة الجسم.

يعد تناول كميات كبيرة من الملح، ورد فعل الجسم للطقس الحار، والعوامل الهرمونية، وسوء التغذية، والأدوية، وقلة الحركة هي بعض أسباب احتباس السوائل.

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يتسبب احتباس الماء في ظهور أعراض مثل التورم، وتيبس المفاصل، وزيادة الوزن، وآلام في أجزاء الجسم المصابة، وتغيرات في لون الجلد وانتفاخ الجلد.

يمكنك تجربة بعض الطرق ومشروبات لتقليل احتباس الماء بسرعة وبشكل طبيعي.

طرق ومشروبات للتخلص من احتباس السوائل

1. قللي من تناول الملح

يمكن للإفراط في تناول الملح أو الصوديوم أن يسبب احتباس الماء. كما أن تناول الكثير من الأطعمة المصنعة الغنية بالملح يمكن أن يسبب احتباس الماء. لذلك، قللي من تناول الملح اليومي عن طريق تجنب استهلاك الأطعمة المصنعة وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

2. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

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البوتاسيوم معدن أساسي يلعب عدة أدوار مهمة في جسمك، بما في ذلك تنظيم توازن الماء. يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تقليل احتباس الماء عن طريق موازنة مستويات الصوديوم في الجسم وزيادة إنتاج البول.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والطماطم والفاصوليا والأفوكادو واللفت والسبانخ.

3. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

قد تساعد زيادة تناول المغنيسيوم في تقليل احتباس الماء. أظهرت دراسة أن النساء اللواتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض الخفيفة والذين يستهلكون 200 ملغ من المغنيسيوم يومياً أدى إلى انخفاض احتباس الماء.

4. زيادة تناول فيتامين B6

وفقاً لدراسة نُشرت في Journal of Caring Sciences، فقد ثبت أن فيتامين B6 يقلل من احتباس الماء لدى النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض. قومي بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين B6 في نظامك الغذائي، مثل الموز والجوز والبطاطس واللحوم.

5. التمرينات

تعتبر ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لتقليل احتباس الماء بشكل مؤقت. يؤدي أداء أي شكل من أشكال التمارين الرياضية إلى التخلص من العرق من جسمك، مما يساعدك على فقدان الماء الزائد. ومع ذلك، تأكدي من شرب الماء لتعويض السوائل المفقودة بعد التمرين؛ حتى لا تشعري بالجفاف.



