لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 17 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا الجمعة تسجيل 17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 5478 حالة في موسكو، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و480646 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 283 شخصا توفوا جراء الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 25525.