شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستئناف تجارب لقاح أكسفورد وجونسون لكورونا بأمريكا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس عملية Warp Speed ​​الأمريكية إنه يتوقع استئناف تجربتي لقاح فيروس كورونا المتوقفتين مؤقتًا في أقرب وقت في الأسبوع المقبل. في الولايات المتحدة، بعد أن توقفت كل من AstraZeneca Plc و Johnson & Johnson تجارب كل منهما بعد أن أصيب المشاركون بمرض لا يمكن تفسيره.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أكد الدكتور منصف سلاوى ، الذي يقود خطة الحكومة لتسريع إنتاج ملايين جرعات اللقاح ، يقول إن القرار بإعادة استنئاف التجارب سيكون من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قريبا.

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وقال سلاوي لبلومبرج: "الأمر متروك لإدارة الغذاء والدواء (FDA) للإعلان والبت فيه"، تم تعليق تجارب لقاح أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا المملوك لشركة استرازينكا في 8 سبتمبر عندما عانى مشارك بريطاني من رد فعل خطير تسبب في التهاب النخاع الشوكي، كما تم إيقاف تجربة لقاح COVID-19 الخاص بشركة Johnson & Johnson في 12 أكتوبر بعد أن أصيب أحد المتطوعين بـ مرض غير مبرر، حيث تعمل الشركتان على تطوير ما يُعرف بلقاح الناقل الفيروسي، يجمع التحصين بين المادة الوراثية من الفيروس الجديد وجينات الفيروس الغدي الذي يسبب نزلات البرد، إنه يرمز إلى بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس التاجي لدخول الخلايا وإصابتها من أجل تدريب الجسم على التعرف على الفيروس وتحفيز الاستجابة المناعية في حالة الإصابة.

هذه هي نفس التكنولوجيا التي استخدمتها شركة J&J لصنع لقاح تجريبي للإيبولا للأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر عام 2019.