شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسطح تحمل مخاطر عالية قد تنقل فيروس كورونا منها النقود الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية مدى سرعة وسهولة انتشار فيروس كورونا من سطح إلى آخر، سواء كان ذلك في الداخل أو في الهواء الطلق، فلا يوجد مكان آمن للغاية من مخاطر كورونا، لذا تجنب لمس هذه الأسطح الأكثر نقلاً للعدوى، في هذا التقرير نتعرف على أكثر الأسطح نقلاً للعدوى، وفقا لموقع جريدة "التايمز" الهندية.

لا يقتصر الأمر على سهولة انتشار الفيروس التاجي الجديد من ناقل إلى آخر أو يظل في الهواء، بل يعرض الفيروس أيضًا استجابة "قوية" عندما يتجمع على أسطح معينة- مثل استخدام الأشياء اليومية بما في ذلك العملة.

وأثبتت الأبحاث الأسترالية الحديثة للتو مدى ضآلة ما نعرفه عن عدوى الفيروس، مع الأخذ في الاعتبار كيف يمكن أن ينتقل لأيام وأسابيع في النهاية، في ظروف درجات الحرارة المعتدلة وبالتالي ، من الممكن أن أي شيء تتعامل معه الآن قد يزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 ومع ذلك ، هناك بعض الأسطح التي تحمل مخاطر انتقال COVID أعلى من غيرها ، وفقًا لدراسة جديدة.

6 أسطح تحمل مخاطر عالية تنقل فيروس كوروناالنوافذ في مركبة النقل العام

الآن بعد أن أصبحت أنظمة النقل العام مثل المترو والحافلات مفتوحة للاستخدام، كن حذرًا جدًا بشأن لمس الأسطح عالية الاتصال أثناء ركوب المواصلات والشيء نفسه ينطبق على الرحلات الجوية.

على الرغم من اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على أكمل وجه، إلا أن الأعمدة والنوافذ مصنوعة من الفولاذ والزجاج ومواد مماثلة، والتي يمكن أن تكون مكانًا جيدًا لتكاثر الفيروسات في ظروف درجات الحرارة المنخفضة المعتدلة.

ثانيًا، هذه الأسطح تتأثر أيضًا بالركاب الآخرين، مما يزيد من المخاطر، ومن ثم ، يجب أن يتطلب السفر في وسائل النقل العام أن تكون على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات.

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الأوراق النقدية

أظهرت دراسة حديثة أجراها مختبر أبحاث مقره أستراليا أن فيروس كورونا لديه القدرة على النمو على النقود الورقية والأوراق النقدية لمدة تصل إلى 28 يومًا، في درجة حرارة 20 درجة.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الأوراق النقدية البلاستيكية والعملة الورقية قد نوقش كثيرًا منذ أن بدأ الوباء، حيث نصح الناس باستخدام تسهيلات الدفع بدون اتصال والبطاقات البلاستيكية الأخرى.





شاشات الهواتف المحمولة

يمكن أن تكون شاشات الهواتف المحمولة لدينا أكبر ناقل للعدوى للبكتيريا والفيروسات والعديد من الجراثيم من استخدام أصابعنا عليها طوال الوقت وحملها في كل مكان نذهب إليه - بما في ذلك دورات المياه يجعلها بيتًا لتكاثر الجراثيم وبالتالي ، يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن تطهير وتنظيف الأسطح الموبوءة بالجراثيم مثل هاتفنا يمكن أن تمتد نفس المخاطر إلى الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات الأخرى أيضًا.

غرف الانتظار بالمستشفى

تطبق المستشفيات قواعد صارمة على التنظيف والتعقيم، خاصة في أوقات الوباء ومع ذلك ، فإن المكان الوحيد الأقل أمانًا هو غرفة الانتظار بالمستشفى فكر في عدد المرات التي يتجمع فيها الزائرون في الغرفة، قادمون من الخارج أو عند الخروج، وينقلون الجراثيم معهم.





ماكينة الصراف الآلي

يعد سحب الأموال أمرًا ضروريًا، وكذلك استخدام ماكينة الصراف الآلي، ومع ذلك ، يمكن أن تكون ماكينة الصراف الآلى بما فيها من الأزرار، الشاشة الزجاجية للبيئة المغلقة ، أجهزة الصراف الآلي يمكن أن تكون مكانًا محفوفًا بالمخاطر للزيارة، خلال جائحة COVID-19.

من الأفضل أن تقلل الزيارات غير الضرورية وتلتزم بالمعاملات عبر الإنترنت لمنع المخاطر إذا لم تتمكن من تجنب زيارته، فتأكد من غسل يديك جيدًا والحفاظ على ارتداء الكمامة.