مشروبات طبيعية لتقوية جهاز المناعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 10 دقائق

وفق تقرير لموقع “thehealthsite “وجدت دراسة أجرتها جامعة ملبورن في أستراليا، أن نظام المناعة القوي يمكنه محاربة الفيروس ومساعدتك على التعافي من العدوى، وإذا كنت ترغب أيضًا في بناء مناعة قوية، فقد تكون هذه المشروبات قادرة على مساعدتك.

عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم الطازج على حمض الفوليك الذي يخفف من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه يوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية التي تمد الجسم بفوائد صحية عديدة.

عصير أخضر نباتي

امزج كلا من التفاح الأخضر والخس واللفت في الخلاط جيدًا، وهو مشروب رائع لتعزيز المناعة يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، حيث تحتوي قشور التفاح على نوع من الفلافونويد النباتي المعروف باسم كيرسيتين الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب، ومن ناحية أخرى ، يحتوي الخس واللفت على فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة العدوى وتقوية جهاز المناعة.

عصير الفواكه الأحمر

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ضع كلا من البنجر الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح في كوب واحد في الخلاط، حيث يعتبر هذا المشروب مصدر قوة للعناصر الغذائية التي تقلل من أعراض الالتهاب وتساعد جهاز المناعة لديك، ولكن ليس هذا فحسب ، بل يساعدك أيضًا في التعامل مع أعراض البرد أو الأنفلونزا .

عصير الفواكه الحمضية

توصف ثمار الحمضيات بأنها أفضل مصادر فيتامين سي ومعززات قوية للمناعة، ما قد لا تعرفه هو أن فيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ، مما يساعد جسمك على محاربة العدوى والأمراض الفيروسية، ولطالما ارتبط نقص فيتامين سي بضعف الاستجابة المناعية، وبالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، فإن 200 مجم يوميًا كافية لتقوية جهاز المناعة.

عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم، كما أنه يساعد في إزالة السموم، فأنه يحتوي على عناصر غذائية صحية مثل فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم، ليس ذلك فحسب، بل إنه يساعد أيضًا في تخفيف وجع العضلات، وهو عرض شائع للإنفلونزا.

عصير القرع

هذا العصير غني بالزنك والمغنيسيوم والألياف، وهي 3 من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على نظام المناعة الصحي، كما أنه يساعد في تقليل الالتهاب، لتحضير هذا المشروب الصحي ، كل ما تحتاجه هو كوب من بذور اليقطين منقوع طوال الليل ، ومياه مصفاة ، وقليل من الملح. اخلطها لمدة 30 ثانية ، حتى يتم سحق البذور بالكامل، صفيها وشربها.