5 اسرار عن الصحة يكشفها حجم الصدر وحالته 

يمكن كشف العديد من اسرار الصحة الخفية من خلال بعض دلالات الجسم والاشارات التي يرسلها. وفي شهر اكتوبر الوردي شهر مكافحة سرطان الثدي من المفيد التعرف على بعض علامات الصدر التي يمكن ان تدل على المعاناة من مشاكل صحية يحتاج بعضها الى العلاج العاجل. وفي هذه الحالة يجب مراقبة شكله وحالته وحجمه والتغييرات التي يمكن ان تطرأ عليها. وهذا ما يمكن ان يكشف الكثير من اسرار الصحة المهمة.

اسرار الصحة من شكل الثدي



يمكن كشف بعض اسرار الصحة من خلال مراقبة حالة الصدر والتغييرات التي يمكن ان تطرأ عليه شكله او حجمه الطبيعي. فهذا يمكن ان يكشف المعاناة من بعض المشاكل التي تحتاج الى العلاج طويل او قصير الامد.

1 تضخم حجم الصدر

اقرئي أيضاً: خلطة طبيعية لرفع وتكبير الصدر بعيداً عن الجراحات التجميلية

من الممكن ان يزداد حجم الصدر في حال اكتساب الوزن الزائد. كما يمكن هذا ان يحدث بشكل مؤقت خلال حلول موعد الدورة الشهرية او بسبب تناول حبوب منع الحمل نتيجة التغييرات الهرمونية. كما من الممكن ان يدل هذا التضخم والانتفاخ على حدوث الحمل ايضاً حيث يصبح حجم الثدي ضعف حجمه الطبيعي.

2 تضاؤل حجم الثدي

Advertisements



يمكن ان يتراجع حجم الصدر غالباً في حالة خسارة الوزن وخصوصاً مع فقدان عدد كبير من الكيلوغرامات. لكنه قد يرتبط في بعض الاحيان بأسباب اخرى.

- تناول كمية كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين اي اكثر من 3 اكواب يومياً.

- انخفاض مستوى الاستروجين في الجسم وهو ما يحدث لدى بعض النساء في مرحلة سن الامل او انقطاع الدورة الشهرية.

- كذلك قد يصبح حجم الصدر اصغر من ذلك الطبيعي في حال تم تشخيص الاصابة بمتلازمة تكيس المبيض. وهذا ما يسبب ارتفاع مستوى الهرمونات الذكورية في الجسم ويؤدي الى انكماش الثدي.

3 ألم الصدر



من الطبيعي ان يتم الشعور بالالم وبظهور بعض النتواءات في الصدر خلال موعد الدورة الشهرية. اما اذا حدث هذا خارج الدورة فمن الممكن ان يعني انه يتم اتباع نظام غذائي غير صحي وغير متوازن. وقد يعني انه يتم تناول كمية كبيرة من الملح او من الدهون الضارة. ولهذا يجب الحرص على تناول الاطعمة الصحية والامتناع عن استهلاك المأكولات المقلية والجاهزة وتلك المعلبة.

4 السيلان



من الممكن ان تتم ملاحظة سيلان رأس الصدر. ولهذا لا بد من استشارة الطبيبة الاختصاصيبة واجراء الفحوصات اللازمة فوراً. فقد يدل هذا على المعاناة من احدى هذه المشاكل الصحية.

- ورم سرطاني.

- اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

- التهاب او كتلة حميدة.

- تناول بعض انواع الدواء التي يمكن ان تؤثر على حالة الصدر. وغالباً ما ينتج هذا عن تناول الادوية المضادة للتوتر والاكتئاب.



5 عدم انسجام حجم الثديين



من الممكن ان يكون حجم احدهما اكبر من الآخر. ولا داع للهلع او الخوف في هذه الحالة لأن هذا يعد امراً طبيعياً في معظم الحالات. لكن من الضروري استشارة الطبيبة الاختصاصية في حال تبين ان احد الثديين يشهد تبدلاً مستمراً في حجمه وشكله. فقد يكشف هذا بعض اسرار الصحة المهمة والمشاكل التي تحتاج الى علاج سريع منعاً لتفاقمها. وفي شهر محاربة سرطان الثدي لا بد من الدعوة الى القيام بالفحص الدوري والمنتظم من اجل تأمين الوقاية او العلاج المبكر في حال ظهور الاصابة.



