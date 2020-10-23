إنفوجراف.. جهود الإمارات في مكافحة شلل الأطفال عالميا

حقق العالم تقدماً هائلاً في مكافحته لشلل الأطفال، ونحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء عليه.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على القضاء على شلل الأطفال من كل بلدة وقرية ودولة في العالم.

وتمكّنت حملة الإمارات لاستئصال شلل الأطفال من تقديم التطعيمات في مناطق من البلاد كان يعتقد سابقاً أنه يتعذر الوصول إليها.

Advertisements

وتستفيد الحملة من خبرات الإمارات ومواردها الفريدة على أرض الواقع للوصول إلى المواقع البعيدة. ومنذ إطلاق الحملة، انخفضت حالات شلل الأطفال المرتبط بشلل الأطفال بشكل كبير، مما أدى إلى تحرير جيل من عبء الإعاقة مدى الحياة.

الإنفوجراف التالي يوضح جهود دولة الإمارات في مكافحة شلل الأطفال في العالم:



