رجيم الأرز لخسارة الوزن في أسابيع قليلة

يعتبر رجيم الأرز حمية غذائية ضرورية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من الدهون المتراكمة في أجسامهم وفي مكافحة السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي وأمراض القلب والأوعية الدموية. فهل تريدين تخسيس الوزن الزائد بسرعة، أي خلال مدة تراوح بين أسبوعين و4 أسابيع؟ إليك المزيد.

رجيم الأرز… ما هو؟

في البدء اعلمي أنّ مبتكر هذا الرجيم يدعى وولتر كيمبنير، وهو ألماني ولد في العام 1903 والتحق، في العام 1934، بقسم الطب في جامعة داك. وبعد أن أجرى دراسات عدّة حول تأثير استهلاك الأرز على صحّة ووزن عدد من الأشخاص، رأى أنّ الأشخاص الذين يتناولون هذه المادة، يعانون، أقل من غيرهم من: السمنة، السكري وارتفاع ضغط الدم. لكن، إلامَ يستند هذا الرجيم؟ وما الأطعمة التي يسمح بتناولها إلى جانب الأرز؟ إليك الإجابة:

-في المرحلة الأولى من هذا الرجيم، أي خلال الأسبوعين الأولين، لا بدّ لك من أن تتبعي قواعد قاسية إلى حد ما، أيّ أن تتناولي: الأرز مع الخضار، الفواكه الموسمية والبقوليات والحبوب فقط. إذاً، لا يستند رجيم الأرز، كما تظن الكثيرات، إلى تناول هذا المكوّن فقط، فثمة خيارات أخرى، إذ إنّه يسمح لك بأن تتناولي 30 نوعاً آخر من الأطعمة المتنوعة والغنية بالفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسمك.

-في المرحلة الثانية يمكنك أن تضيفي إلى الأرز أطعمة صحية مثل الأسماك غير الدهنية.

معلومات مهمة

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-في حال أردت أن تتبعي هذه الحمية، من الأفضل أن تخفضي، إلى حدوده القصوى، استهلاكك للملح، إذ يجب ألا تتخطى الكمية التي تتناولينها منه الـ0,5 غ يومياً. فالملح عامل مهم في ما يتعلق بزيادة الشهية والوزن.

-إحرصي، بالطبع، على ألا تتناولي الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون، إذ يجب ألا تتخطى حصتك اليومية منها الـ5 غ.

-إعملي على طهو الأرز بطريقة صحية، أيّ من دون أن تضيفي إليه الزبدة أو الحليب أو الصلصات. واحرصي على أن تشعري بالشبع عند تناوله.

- إشربي السوائل والخلاصات النباتية الخالية من السكّر، قبل ربع ساعة من حلول موعد وجبتك.

أهداف أساسية

من أبرز الأسباب التي قد تدفعك إلى اتباع رجيم الأرز هي رغبتك في خسارة الدهون التي تتراكم في جسمك، ولا سيما في منطقة بطنك. فهو، في الواقع، رجيم سهل التطبيق وقادر على حاميتك من الإصابة بأمراض خطيرة جداً.