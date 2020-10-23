المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الأكاديمية الروسية، أريج توتوستوليان، الجمعة، أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت توتوستوليان إن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة الإنسان عبر قنوات التنفس، وهذا ما يعرض المدخنين إلى خطر الإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، وذلك بسبب تزايد قنوات التنفس لديهم أكثر من غيرهم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأشارت إلى أن فيروس كورونا يتكاثر في الجسم فقط إذا تمكن من اختراق الخلايا من البوابة الرئيسية وهي هذه القنوات الموجودة لدى كل إنسان، قائلة إن "المدخنين لديهم تمثيل أعلى بكثير لمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 من غير المدخنين".
وأوضحت الخبيرة الروسية أن هذا يدحض البيان والدراسة الصادرة بأن التدخين يفترض أنه يقي من فيروس كورونا المستجد.
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