كورونا حول العالم.. إصابات الهند تتجاوز 7.8 مليون وأرقام صادمة بأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.142.753 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 41 مليوناً و995 ألفاً و543 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 31 مليوناً و188ألف و267 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

إصابات الهند تتجاوز 7.8 مليون

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 54366 في الساعات الـ24 الماضية ليصل في المجمل إلى 7.8 مليون.

وتراجعت حالات الإصابة في الهند منذ ذروتها في سبتمبر/أيلول، لكن الخبراء يحذرون من أن العدوى قد ترتفع مع اقتراب موسم الاحتفالات.

والهند، ثاني أكبر دول العالم سكاناً، في المرتبة الثانية أيضاً من حيث عدد من الإصابات بكورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد الإصابات بها 8.3 مليون.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفع بواقع 602 في الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 117306.





أكثر من 200 ألف إصابة يومية بأوروبا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في أوروبا زادت بأكثر من المثلين في عشرة أيام متجاوزة 200 ألف إصابة يومياً للمرة الأولى الخميس، مع رصد عدد من دول جنوب أوروبا أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد هذا الأسبوع.

وأعلنت أوروبا عن مئة ألف إصابة في يوم واحد لأول مرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وسجلت أوروبا حتى الآن حوالي 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد الخميس.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا حوالي 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

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ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19% من حالات الإصابة عالميا وحوالي 22% من الوفيات على مستوى العالم.

وفي غرب أوروبا، سجلت فرنسا، التي لديها أعلى متوسط لسبعة أيام للحالات الجديدة في أوروبا بواقع 25480 إصابة في اليوم، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة ب"كوفيد-19" الخميس، بحسب السلطات الصحية الفرنسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة أن هولندا، وهي دولة أخرى في غرب أوروبا، سجلت أكثر من 9 آلاف حالة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد.

ومددت ألمانيا، التي سجلت أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا لأول مرة يوم الخميس، التحذير من السفر إلى سويسرا وإيرلندا وبولندا ومعظم النمسا والأقاليم الإيطالية بما فيها روما.





18 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، ارتفاعاً من 14 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 11 حالة إصابة جديدة دون أعراض وذلك مقارنة مع 25 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





وفيات المكسيك تصل إلى 87894

قالت وزارة الصحة في المكسيك الخميس إنها سجلت 6612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و479 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 874171 والوفيات إلى 87894.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.



