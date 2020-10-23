شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك عالى.. هذا النظام الغذائى يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائى يتضمن الأطعمة والمشروبات الغنية بمادة الفلافانول، بما فى ذلك الشاى والتفاح والتوت، يمكن أن يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم، وقد درس الباحثون فى الدراسة، التى نُشرت فى مجلة Scientific Reports، النظام الغذائى لأكثر من 25 ألف شخص فى نورفولك بالمملكة المتحدة وقارنت ما يأكلونه بضغط الدم لديهم.





ووفقا لموقع "ميديكال" فعلى عكس معظم الدراسات الأخرى التى تبحث فى الروابط بين التغذية والصحة، لم يعتمد الباحثون على إبلاغ المشاركين فى الدراسة عن نظامهم الغذائى، لكن بدلاً من ذلك قاموا بقياس تناول الفلافانول بموضوعية باستخدام المؤشرات الحيوية الغذائية - مؤشرات المدخول الغذائى أو التمثيل الغذائى أو الحالة الغذائية الموجودة فى الدم.

كان الفرق فى ضغط الدم بين أولئك الذين لديهم أقل 10% من تناول الفلافانول وأولئك الذين لديهم أعلى 10% من المدخول بين 2 و4 مم زئبق هذا مشابه للتغيرات المهمة في ضغط الدم التي لوحظت في أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا أو نُهجًا غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) والتأثير كان أكثر وضوحًا لدى المشاركين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

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وقال البروفيسور جونتر كونل، خبير التغذية في جامعة ريدينج البريطانية الذي قاد الدراسة: "لقد اعتمدت الدراسات السابقة على عدد كبير من السكان دائمًا على البيانات المبلغ عنها ذاتيًا لاستخلاص النتائج، ولكن هذه هي أول دراسة بهذا المقياس للتحقيق الموضوعي في الارتباط بين مركب نشط بيولوجيًا معينًا والصحة. يسعدنا أن نرى أنه في دراستنا ، كان هناك أيضًا ارتباط هادف ومهم بين استهلاك الفلافانول وانخفاض ضغط الدم".

وأضاف "ما تقدمه لنا هذه الدراسة هو اكتشاف موضوعي حول الارتباط بين مركبات الفلافانول - الموجودة في الشاي وبعض الفواكه - وضغط الدم. ويؤكد هذا البحث نتائج دراسات التدخل الغذائي السابقة ويظهر أنه يمكن تحقيق نفس النتائج مع اتباع نظام غذائي معتاد غني بالفلافانول، في النظام الغذائي البريطاني ، المصادر الرئيسية هي الشاي والكاكاو والتفاح والتوت.