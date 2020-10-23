شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين أ يعزز حرق الدهون فى الجو البارد.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق بحث بقيادة فلوريان كيفر من قسم طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في جامعة ميدوني فيينا بالنمسا أن درجات الحرارة المحيطة الباردة تزيد من مستويات فيتامين أ في البشر والفئران، وهذا يساعد في تحويل الأنسجة الدهنية البيضاء "السيئة" إلى أنسجة دهنية بنية "جيدة"، مما يحفز حرق الدهون وتوليد الحرارة.

ووفقا لموقع "ميديكال" عادة ما يكون هذا "التحول الدهني" مصحوبًا بزيادة استهلاك الطاقة، وبالتالي يعتبر نهجًا واعدًا لتطوير علاجات جديدة للسمنة، وتم نشر الدراسة في مجلة Molecular Metabolism.

لدى البشر والثدييات نوعان على الأقل من مستودعات الدهون، الأنسجة الدهنية البيضاء والبنية أثناء تطور السمنة، يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة بشكل أساسي في الدهون البيضاء.في المقابل ، تحرق الدهون البنية الطاقة وبالتالي تولد الحرارة.

أكثر من 90 ٪ من مستودعات الدهون في الجسم لدى البشر بيضاء، والتي توجد عادة في البطن وأسفل وأعلى الفخذين قد يكون تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية خيارًا علاجيًا جديدًا لمكافحة زيادة الوزن والسمنة.

أثبتت مجموعة بحثية بقيادة فلوريان كيفر من قسم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في ميدوني فيينا ، أن الاستخدام المعتدل للبرودة يزيد من مستويات فيتامين أ وناقل الدم البروتين المرتبط بالريتينول ، في البشر والفئران. يتم تخزين معظم احتياطيات فيتامين أ في الكبد ويبدو أن التعرض للبرد يحفز إعادة توزيع فيتامين أ نحو الأنسجة الدهنية.

أدت زيادة فيتامين أ الناتجة عن البرد إلى تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية مع ارتفاع معدل حرق الدهون.

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عندما منع كيفر وفريقه البروتين المرتبط بالريتينول الناقل لفيتامين أ في الفئران عن طريق التلاعب الجيني، تضاءل كل من ارتفاع فيتامين أ الناتج عن البرد وتحمير الدهون البيضاء: "نتيجة لذلك ، كانت أكسدة الدهون وإنتاج الحرارة مضطرب لدرجة أن الفئران لم تعد قادرة على حماية نفسها من البرد.

في المقابل ، أدت إضافة فيتامين أ إلى خلايا الدهون البيضاء للإنسان إلى التعبير عن خصائص الخلايا الدهنية البنية، مع زيادة نشاط التمثيل الغذائي واستهلاك الطاقة.

وقال أحد الباحثين "تُظهر نتائجنا أن فيتامين (أ) يلعب دورًا مهمًا في وظيفة الأنسجة الدهنية ويؤثر على استقلاب الطاقة العالمي ومع ذلك ، فهذه ليست حجة لاستهلاك كميات كبيرة من مكملات فيتامين (أ) إذا لم يتم وصفها، لأنه من الأهمية بمكان أن يكون فيتامين (أ) إلى الخلايا الصحيحة في الوقت المناسب "

وأضاف "اكتشفنا آلية جديدة ينظم من خلالها فيتامين (أ) احتراق الدهون وتوليد الحرارة في الظروف الباردة وهذا يمكن أن يساعدنا في تطوير تدخلات علاجية جديدة تستغل هذه الآلية المحددة."