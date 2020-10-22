حظر تجول ليلي وقيود على التنقل باليونان لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلاً في المناطق الأكثر تضرراً من تفشي جائحة "كوفيد-19"، معلناً فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة الأربعاء، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال ميتسوتاكيس إن حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا في المناطق التي تعتبر شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من 4 مستويات تضعه السلطات، وسيجري تطبيق الإجراء ابتداء من السبت.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549، كثير منهم من كبار السن.