الخليج 365الخميس 2020/10/22 11:31 م بتوقيت أبوظبي
صرح الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، بأن مصر لا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلافا لتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.
وقال جمال عصمت في تصريحات لقناة "دي إم سي" المصرية، الخميس، إنه "لا يمكن القول إن مصر تشهد ارتفاعا على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "في الفترة الحالية لا نتابع الإصابات يوميا، لكن نحسبها على مدار أسبوع كامل".
وأضاف: "حتى لو استمر هذا المعدل في الزيادة على ما هو عليه، فإننا سنكون في المعدل المقبول، ويمكن القلق عندما نرجع إلى المعدلات العالية التي كنا نعيشها في فترة رمضان وعيد الفطر".
وأوضح: "السبيل نحو المحافظة على عدم انتشار الفيروس وتقليل أعداد الإصابات هو أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أن "المشكلة التي تواجهنا الآن هي التواجد في أماكن مغلقة وهو ما قد يساهم في زيادة الإصابات".
كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، قوله إن التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحنى التصاعدي مرة أخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "هذا يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي".
وأصدر رئيس الوزراء المصري توجيهات بضرورة تطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، وحذر من أن إجراءات قاسية قد يتم تطبيقها في حال عدم الالتزام بالإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر منحنى كورونا.. "منظمة الصحة" تُناقض الحكومة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.