1237 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا.. وزيادة قياسية بإصابات إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة تسجيل أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس في شهرين، مما يقدم دليلاً جديداً على أن الجائحة تكتسب زخماً جديداً في أنحاء البلاد مع تراجع درجات الحرارة.





وبحسب تحليل لـ"رويترز" بلغ متوسط عدد وفيات "كوفيد-19" في أنحاء البلاد نحو 700 يومياً معظم أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يرتفع الأربعاء إلى 1237، وهو الأعلى منذ 19 أغسطس/آب.

وبدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الارتفاع قبل 5 أسابيع، وحذر خبراء الصحة من أن ذلك ستتبعه زيادة في الوفيات.

وناشد توني إيفرز، حاكم ولاية ويسكونسن، وهي ولاية محورية قد تساعد في تحديد نتيجة انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية، السكان البقاء في منازلهم بعد إعلان ولايته، إضافة إلى 5 ولايات أخرى، تسجيل زيادات يومية قياسية في وفيات "كوفيد-19".





ومنذ وصول الجائحة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام، توفي أكثر 222 ألف شخص بسبب الفيروس، وهي أعلى حصيلة وفيات في العالم وواحدة من أعلى معدلات الوفيات بالنسبة لعدد السكان، خاصة بين الدول المتقدمة.

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وأعلنت البلاد لليوم الثالث على التوالي تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 8.3 مليون.

وترجع الزيادة في جانب منها إلى زيادة الفحوص في الكثير من الولايات، لكن ارتفاع عدد الوفيات وعدد المرضى في المستشفيات ليس مرتبطاً بزيادة الفحوص.





في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، تسجيل 16079 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وجاء ارتفاعاً من الرقم القياسي السابق المسجل الأربعاء عند 15199 حالة.

وسجلت الوزارة أيضاً 136 وفاة جديدة مقابل 127 في اليوم السابق، لكن حصيلة الوفيات لا تزال أقل بكثير من نظيرتها أثناء ذروة التفشي بإيطاليا في مارس/آذار وأبريل/نيسان عندما تجاوزت ذروة الوفيات اليومية 900 حالة.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد 36968، في حين جرى تسجيل 465726 حالة إصابة بالفيروس.

كانت معدلات الإصابة قد شهدت تراجعاً خلال الصيف، إلا أن وتيرتها تسارعت مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.