كورونا يحطم الأرقام القياسية بالمغرب.. 4151 إصابة في يوم واحد

لا زال مُنحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المغربية يتخذ طابعاً مُتسارعاً، إذ سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 4151 حالة إصابة جديدة، مقابل 2847 حالة شفاء فقط.



وبهذا الرقم الذي يتم تسجيله لأول مرة مُنذ بدء تفشي الجائحة، يحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 186.731 حالة إصابة مقابل 154.481 حالة شفاء، و 3132 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتبعاً لذلك، فإن عدد الحالات النشيطة الموجودة تحت العناية الطبية، قد عرف زيادة بـ 1251 حالة جديدة، ليُصبح 29.118 حالة، منها 652حالة خطيرة، و 43 تحت أجهزة التنفس الصناعي.

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وقالت الوزارة إن معدل ملء أسرة الإنعاش المُخصصة لمرضى كوفيد- 19، قد بلغ 28.4%، من مجموع الأسرة الموجودة في المملكة.

وأمام هذا الوضع، قررت السلطات المحلية إغلاق مجموعة من المدن، وفرض المزيد من الاحترازات لمُحاصرة الفيروس والحيلولة دون انتشاره.

وفي هذا الصدد، تقرّر إغلاق مدينتي النّاظور ووجدة، شرق البلاد، وتمديد قرار "الحجر" في مدينة الدّار البيضاء التي مازالت تحصد المراتب الأولى في عدد الإصابات بكورونا، كما تم إغلاق مدن الخميسات وتاوريرت والمضيق وميدلت، بسبب انتشار الجائحة.

وتطالبُ السّلطات المواطنين بالتزام بيوتهم، خاصة في المدن المعنية بقرار المنع والإغلاق، ولا يعرف ما إذا كانت الدّولة ستتجه إلى تعميم قرار "الإغلاق" ليشمل جميع جهات المملكة في ظلّ استمرار انتشار الوباء وسط المغاربة.