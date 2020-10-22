شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون.. لقاح فيروس كورونا لن يمنع الإصابة بالمرض والموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء من أن لقاح فيروس كورونا لن يمنع الإصابة بالمرض والموت، موضحين أن التجارب التى تجريها شركات الأدوية الرائدة فى العالم ليست قوية بما يكفى لضمان إنقاذ الأرواح.

ووفقا لتقرير جريدة "mirror" البريطانية، حذر العلماء من أن لقاحًا لـCovid-19 لن يمنع الناس من الإصابة بالمرض والموت.



لقاح فيروس كورونا لا يحمى من المرض

وقد دخلت العديد من اللقاحات المرحلة الأكثر تقدمًا من الاختبار - المعروفة باسم "المرحلة الثالثة" - ويمكن إعلان فعاليتها فى المستقبل القريب، لكن المحاكمات تحقق فقط في الحالات الخفيفة، وليس ما إذا كانت ستساعد الفئات الأكثر ضعفًا، وفقًا لتقرير صادر عن المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

ومنذ بداية جائحة COVID-19 يحاول العلماء إيجاد لقاح فعال للمرض الفيروسي، الآن، ويبدو أن هناك شعاعًا من الضوء في نهاية نفق طويل مظلم، وعلى الرغم من المعاناة من العديد من النكسات ، فإن العديد من اللقاحات الآن في المراحل النهائية من التجارب.

وقال الدكتور بيتر دوشي المحرر المساعد في المجلة الطبية البريطانية: "لم يتم تصميم أي من التجارب الجارية حاليًا لاكتشاف أي انخفاض في أي نتيجة خطيرة مثل الاستشفاء أو استخدام العناية المركزة أو الوفيات، كما أن اللقاحات ليست قيد الدراسة لتحديد ما إذا كان بإمكانها وقف انتقال الفيروس.

ويتم تجربة اللقاحات من قبل بعض شركات الأدوية الرائدة في العالم، بما في ذلك Pfizer و Moderna و Johnson & Johnson، ووجد الباحثون أن الأشخاص المشاركين في التجارب لديهم أعراض خفيفة فقط، مما يعني أنهم أثبتوا إصابتهم بـ Covid-19 ولديهم سعال.

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وقال الدكتور دوشي: "معظم الأشخاص الذين يعانون من عدوى Covid-19 المصحوبة بأعراض لا يعانون إلا من أعراض خفيفة ، حتى التجارب التي تشمل 30000 مريض أو أكثر ستظهر حالات قليلة نسبيًا من المرض الشديد".

موديرنا ، على سبيل المثال ، وصفت الاستشفاء بأنه "نقطة نهاية ثانوية رئيسية"، لكن تجربتها لا تملك القوة الإحصائية لتقييمها، حسبما قال كبير المسؤولين الطبيين في الشركة الدكتور تال زاكس لصحيفة BMJ.

وأضاف الدكتور دوشي: "الاستشفاء والوفيات من Covid-19 هي ببساطة غير شائعة جدًا بين السكان الذين تتم دراستهم للحصول على لقاح فعال لإظهار فروق ذات دلالة إحصائية في تجربة 30.000 شخص، ونفس الشيء صحيح فيما يتعلق بما إذا كان يمكن أن ينقذ الأرواح أو يمنع انتقال العدوى: التجارب ليست مصممة لمعرفة ذلك."

وأكد الدكتور زاكس أن حجم ومدة التجربة بحاجة إلى زيادة "كبيرة" لإثبات أن اللقاح سيمنع دخول المستشفى بالفعل، مضيفا أثناء حديثه للمجلة الطبية البريطانية: "لا أعتقد أن أيًا من هذين الأمرين مقبول في ظل الحاجة العامة الحالية إلى معرفة أن اللقاح يعمل بسرعة.

وتم تصميم تجربة Moderna لمعرفة ما إذا كان اللقاح يمكن أن يمنع مرض Covid-19، فمثلا لقاحات الإنفلونزا تحمي من المرض الشديد بشكل أفضل من المرض الخفيف.

وقال الدكتور دوشي: "بالنسبة إلى Moderna ، الأمر نفسه ينطبق على Covid-19: إذا ثبت أن لقاحهم يقلل من أعراض Covid-19 ، فسيشعرون بالثقة في أنه يحمي أيضًا من النتائج الخطيرة".

وقال الدكتور دوشي: "إذا لم يتم تسجيل المسنين الضعفاء في تجارب اللقاح بأعداد كافية لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في الحالات في هذه الفئة من السكان ، يمكن أن يكون هناك أساس ضئيل لافتراض أي فائدة ضد الاستشفاء أو الوفاة، ووفقًا للباحثين، لا يزال هناك متسع من الوقت للتأكد من أن التجارب تتناول هذه القضايا.