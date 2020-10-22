شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الأخضر والقهوة يقللان من مخاطر الوفيات لدى مرضى السكرى بنسبة 63% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرى حالة شائعة لكنها خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتزيد الحالة بشكل كبير من خطر الوفاة بسبب المضاعفات المختلفة، وقد وجدت دراسة يابانية نشرت فى مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care أن شرب الشاى الأخضر والقهوة يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الوفاة لدى مرضى السكرى بنسبة 63%.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWSفإن الأطعمة والمشروبات التي نستهلكها لها صلة مباشرة بصحتنا، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض أو تساعد في علاج بعضها، يمكن أن يتسبب مرض السكرى الذى تتم إدارته بشكل سىء فى تلف الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكلى أو القلب أو الكبد، ما قد يؤدى إلى الوفاة وفقًا لآخر دراسة، فإن شرب الشاي الأخضر والقهوة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الوفاة لدى مرضى السكري.

وأظهرت دراسات مختلفة أن كلا المشروبين لهما فوائد صحية بسبب احتوائهما على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا، وتم إجراء عدد قليل جدًا من هذه الدراسات على الأشخاص المصابين بداء السكرى، وجدت الدراسة الأخيرة أن استهلاك كميات كبيرة من الشاى الأخضر والقهوة قد يساعد فى تقليل مخاطر الوفاة لجميع الأسباب لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

وأكد الباحثين أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاى الأخضر، بالإضافة إلى فنجانين أو أكثر من القهوة ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 63%، على مدى 5 سنوات.

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واستكشف الباحثون فى الدراسة التأثير المحتمل لشرب الشاى الأخضر والقهوة، بشكل منفصل ومجمع، على مخاطر الوفيات بين مرضى السكر، بالنسبة للدراسة، وتابع الباحثون صحة 4923 يابانياً، كان 2790 من هؤلاء الرجال و2133 من النساء، وكان متوسط ​​عمر المشاركين 66 عامًا، وبلغ متوسط ​​الفترة الزمنية التي تمت متابعتهم خلالها 5 سنوات.

تم تسجيل جميع المشاركين في الدراسة في دراسة استباقية متعددة المراكز تبحث في تأثير العلاجات الدوائية ونمط الحياة على عمر المرضى المصابين بداء السكري من النوع 2، كما طُلب من كل منهم ملء استبيان مكون من 58 عنصرًا عن الطعام والشراب، والذي تضمن أسئلة حول كمية الشاي الأخضر والقهوة التي يستهلكونها يوميًا.كما قدموا معلومات عن عوامل نمط الحياة مثل التمارين والتدخين واستهلاك الكحول ومدة النوم تم أخذ عوامل مثل الطول والوزن وضغط الدم وعينات البول وما إلى ذلك في الاعتبار أيضًا للتحقق من عوامل الخطر المحتملة.

الفوائد الصحية الأخرى للشاى الأخضر والقهوة

يساعد على إنقاص الوزن: من المعروف أن الشاي الأخضر والقهوة يساعدان في إنقاص الوزن، وتعتبر القهوة والشاي الأخضر من الوجبات الخفيفة الرائعة في منتصف النهار أو المساء ، أو حتى مشروبات قبل التمرين يساعد كلا المشروبين على زيادة الطاقة ، كما أنهما منخفضان في السعرات الحرارية ، ويحتويان على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من السموم من الجسم.

إدارة مرض السكري: بصرف النظر عن تقليل مخاطر الوفاة ، قد يساعد هذان المشروبان أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل. كلا المشروبين منخفض السعرات الحرارية ولا يحتويان على أي سكر مضاف. يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الطاقة دون ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يحافظ على صحة البشرة.. يمكن لمضادات الأكسدة المختلفة الموجودة في كلا المشروبين أن تساعد في إزالة السموم من الجلد وتقليل مشاكل الجلد مثل حب الشباب.