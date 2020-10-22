شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوة التالية فى البحث عن لقاح COVID-19 اختبار اللقاحات على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ البحث العالمي عن لقاح Covid-19 للأطفال، وهى بداية متأخرة وفقا للأطباء، مما جعل بعض أطباء الأطفال الأمريكيين قلقين من أنهم قد لا يعرفون ما إذا كانت أي طلقات تعمل مع الأطفال الصغار في الوقت المناسب للعام الدراسي المقبل.

قد يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إنهاء الوباء سيتطلب تطعيم الأطفال أيضًا، وفي الأسبوع الماضي ، حصلت شركة Pfizer Inc. على إذن لاختبار لقاحها على أطفال الولايات المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ، وهي واحدة من محاولات قليلة فقط حول العالم لبدء استكشاف ما إذا كان يمكن لأي طلقات تجريبية يتم دفعها للبالغين حماية الأطفال أيضًا.



اختبار اللقاحات على الاطفال

هناك العديد من اللقاحات المرشحة في المرحلة النهائية من الدراسات على عشرات الآلاف من البالغين، ويأمل العلماء أن الأشهر القليلة القادمة ستجلب دليلاً على أن بعضها على الأقل آمن وفعال بما يكفي للاستخدام على نطاق واسع.

ولكن عند وصول اللقطات الأولى، فمن غير المرجح أن يوصى بها للأطفال، فلا يمكن إعطاء اللقاحات للأطفال ما لم يتم اختبارهم في فئتهم العمرية - وهي عقبة رئيسية في الجهود المبذولة لإعادة فتح المدارس واستئناف المزيد من الأنشطة العادية التي تعتبر بالغة الأهمية لرفاهية الأسرة.

ووفقا للموقع الأمريكي " nbcnews" يمثل الأطفال حوالي 10 % من حالات Covid-19 الموثقة في الولايات المتحدة ، وبينما تقل احتمالية إصابة الأطفال بمرض خطير عن البالغين ، توفي حوالي 120 في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لإحصاء من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وهذا يتعلق بعدد الأطفال الأمريكيين الذين يموتون من الأنفلونزا في المتوسط ​​في السنة، بالإضافة إلى ذلك ، طور عدد صغير حالة التهابية خطيرة مرتبطة بفيروس كورونا.



تجارب لقاحات كورونا على الاطفال

على الصعيد العالمي، تسمح دراسة بريطانية للقاح أجرته شركةAstraZeneca باختبار جرعة منخفضة لدى أطفال معينين، لكن الشركة تقول إنها لن تجند الشباب حتى يتوفر لديها بيانات أمان "كافية" لدى البالغين.

في الولايات المتحدة، تأمل شركة Moderna Inc. و Johnson & Johnson و Novavax جميعًا في بدء بعض أبحاث طب الأطفال في وقت لاحق من العام ، في فئات عمرية مختلفة.