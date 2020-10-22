شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث علمية عديدة تؤكد فوائد لقاح الأنفلونزا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت العديد من الدراسات أن الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي يخلق حماية بعيدة المدى للأفراد والمجتمعات ككل، حيث يمكن أن يمنعك لقاح الأنفلونزا من الإصابة بالأنفلونزا، أو الاضطرار إلى الذهاب إلى الطبيب إذا مرضت، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية كل عام، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض أنه خلال موسم الأنفلونزا 2018-2019 ، منع التطعيم حوالي 4.4 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا، و 2.3 مليون زيارة للطبيب، وحوالي 60 ألف حالة دخول إلى المستشفى، و 3500 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

يمكن أن يقلل التطعيم أيضًا من شدة الأنفلونزا إذا أصبت بها. وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح الأنفلونزا وما زالوا مضطرين للذهاب إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا كانوا أقل عرضة للقبول في وحدة العناية المركزة بنسبة 59٪ مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

التطعيم السنوي ضد الأنفلونزا ينقذ حياة الأطفال. أظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن التطعيم للأطفال الأصحاء يقلل من خطر الوفاة بسبب الأنفلونزا بنحو الثلثين. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من حالات طبية أساسية شديدة الخطورة ، انخفض خطر الوفاة إلى النصف.

التطعيم مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ارتبط التطعيم بعدد أقل من دخول المستشفى للأشخاص المصابين بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة والسكري.

قد يمنع التطعيم انتشار الأنفلونزا للآخرين من حولك. هذا مهم بشكل خاص لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس - مثل كبار السن والأطفال الصغار والذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

في عام 2019 في الولايات المتحدة، أصيب أكثر من 35 مليون شخص بالأنفلونز ، وتوفي ما يقرب من 35000 شخص بسبب الفيروس ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

مع استمرار COVID-19 في إجهاد نظام الرعاية الصحية الأمريكي، فإن لقاح الإنفلونزا لا يقل أهمية عن أي وقت مضى عندما تبدأ في إضافة عدد وفيات الإنفلونزا إلى وفيات كورونا، سيكون الوضع مأسوياً، لذا ، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة الفيروس ينتشر، كان ذلك أفضل ".