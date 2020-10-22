شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون طريقة تسبب فيروس كورونا فى الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرى هو حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ومع تفشى وباء فيروس كورونا الذى يجتاح العالم تم وضع مرضى السكرى فى فئة عالية الخطورة للعدوى والمضاعفات والوفاة بسبب COVID-19، وتم تحذيرهم من توخى الحذر الشديد لمنع العدوى، وتشير النتائج الحديثة إلى أنه قد يكون فى الواقع طريقًا ذا اتجاهين عندما يتعلق الأمر بـ مرض السكرى والالتهابات الفيروسية، حيث أظهرت دراسة أن الفيروس يمكن أن يسبب مرض السكرى أيضًا.

وأوضح تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أنه وفقًا لدراسة للمركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان وُجد مؤخرًا أن الإصابة ببعض الفيروسات المعوية وهي جنس من الفيروسات ، التي لديها القدرة على التسبب في التهابات مختلفة الشدة ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري، وأظهر فريق الباحثين لأول مرة كيف يمكن لفيروس coxsackievirus من النوع B4 أن يحفز مرض السكري.

كان يشتبه العلماء فى أن بعض الفيروسات يمكن أن تسبب مرض السكري لدى البشر، لكن الآليات الجزيئية لها غير معروفة، ومن أجل الدراسة الحالية عمل الباحثون مع نماذج حيوانية مطعمة بخلايا بنكرياسية بشرية، مصابة بـ CVB4 كما درسوا الخلايا المنتجة للإنسولين في الإنسان والفأر، المصابة بالفيروس نفسه.

وقال الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن تكون ذات صلة أيضًا أثناء الوباء الناجم عن فيروس كورونا، حيث أثبتت الدراسات المختلفة وجود صلة بين العدوى الفيروسية ومرض السكري وفقًا للمؤلف الرئيسي دجودر وفريقه، يتم التعبير عن مستقبلات فيروس كورونا الجديد في البنكرياس الصماء، ويمكن أن يعمل ويؤدي إلى الإصابة بمرض السكري بنفس الطريقة التي يعمل بها CVB4، بغض النظر عن ردود الفعل المناعية، كما تلقي نتائج الدراسة الضوء على الآثار المرضية لفيروس كورونا، الذي يعيث حاليًا الفوضى في جميع أنحاء العالم.