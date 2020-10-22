رغم وفاة متطوع.. لقاح أوكسفورد "يفعل كل ما توقعناه"

كشفت الدراسات الطبية أن لقاح أوكسفورد لفيروس كورونا المستجد، التابع لشركة أسترا زينيكا، يتبع التعليمات الجينية المبرمجة فيه.

وأوضحت الدراسات أن اللقاح خضع لاختبارات صارمة، ولتحليل علماء في جامعة بريستول، وأثار اللقاح استجابة مناعية قوية، وخلص التحليل إلى أن اللقاح يوفر ضمانا أكبر بأنه يعمل تماما كما هو مبرمج عليه.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الأستاذ في علم الفيروسات من كلية بريستول للطب الخلوي والجزيئي ديفيد ماثيوز الذي قاد البحث قوله: "إن هذه دراسة مهمة لأننا قادرون على تأكيد أن التعليمات الجينية التي يقوم عليها هذا اللقاح، والتي يتم تطويرها بأسرع ما يمكن بأمان، يتم اتباعها بشكل صحيح”.

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وأضاف "ماثيوز" حتى وقت قريب "لم تكن التكنولوجيا قادرة على تقديم إجابات بمثل هذا الوضوح، لكننا نعلم الآن أن اللقاح يفعل كل ما توقعناه، وهذه أخبار سارة في معركتنا ضد المرض".

وقال الموقع: توضح هذه التعليمات بالتفصيل كيفية صنع بروتين سبايك من SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، وهذا يعني أنه عندما يواجه الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح، يكون جهاز المناعة لديه مدربا مسبقا وجاهزا لمهاجمته.



بدورها أكدت جامعة أوكسفورد أنها ستواصل التجارب السريرية الخاصة باللقاح، بعدما توفي شخص متطوع شارك في الاختبارات، وأكدت السلطات الصحية في البرازيل يوم الأربعاء وفاة متطوع يخضع للتجارب السريرية الخاصة بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أنها قامت بتقييم مستقل لما حدث، فلم يتبين لها وجود مخاوف قائمة بشأن اللقاح المحتمل ضد العدوى المسببة لمرض كوفيد 19، خصوصا أن المريض لم يكن يتناول جرعة اللقاح الحقيقية وإنما الوهمية.