إسرائيل تفتح أبوابها لاستقبال مواطني الإمارات بدون تأشيرة مسبقة المزيد

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي تم توقيعها من قبل عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل شلومو مور- يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال غباش في هذه المناسبة: "إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة".

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وأشار إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

ويوم الإثنين، وصلت أول رحلة طيران ركاب تابعة لشركة الاتحاد للطيران إلى مطار بن جوريون في إسرائيل لنقل مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة، بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبوظبي..

ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع معاهدة سلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس/آب الماضي.