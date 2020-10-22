فريق لتفكيك المفرقعات بمحطة قطارات "بار ديو" في ليون الفرنسية عقب ورود تهديد المزيد

أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، اعتقال شخص إثر إنذار بوجود قنبلة في محطة قطارات "بار ديو" بمدينة ليون، شرق فرنسا.



وقالت شرطة المدينة في بيان، الخميس، إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية، وأن شخصا اعتقل، والمحطة أخليت من الناس، بعد ورود إنذار بوجود قنبلة في المحطة.

وأضافت الشرطة، أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، وفرضت طوقا أمنيا على المكان، وبدأت عمليات تفتيش.

وذكرت صحيفة "لو بروجريه" المحلية على موقها الإلكتروني، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.