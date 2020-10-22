5 أضرار للمواد الحافظة بالأطعمة

المواد الحافظة هي المواد التي يتم إضافتها إلى الأطعمة للحفاظ عليها من التعرض للتلف ولبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، وقد تشكل هذه المواد خطورة على صحة الإنسان حيث أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تعرضه إلى الإصابة بالأمراض ومن ضمنها القلب والسكري.





أضرار المواد الحافظة بالأطعمة

يوجد أنواع من المواد الحافظة الطبيعية ومنها الملح والخل والسكر، وهي لا تشكل خطورة ولكننا نتحدث اليوم عن المواد الحافظة التي تحتوي على المواد الكيميائية مثل نترات الصوديوم وبنزوات الصوديوم والدهون المتحولة وثاني أكسيد الكبريت، والتي لها العديد من التأثيرات السلبية على صحة الإنسان ومن المخاطر والأضرار التي تواجه صحة الإنسان عند استخدام الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة الكيميائية ما يلي:

1. الإضرار بصحة القلب

في تقرير نشره موقع "medical news today" أشار إلى أن هناك أبحاث أكدت أن تناول الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة وعلى وجه الخصوص نيترات الصوديوم والدهون المتحولة التي تضاف إليها، تؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية وجعلها أكثر صلابة، مما يعرض القلب إلى خطر الإصابة بالأمراض والنوبات القلبية.

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2. خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي المواد الحافظة التي تضاف إلى الأطعمة على مادتي "BHT , BHA" وهذه المواد تتفاعل مع أحماض المعدة مما يساعد على تكوين الأورام الخبيثة بالجسم، والإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان البنكرياس وسرطان الدماغ.

3. الربو

تؤثر المواد الحافظة التي توجد بالأطعمة مثل البنزوات والسلفات والكبريتات على تفاقم أعراض الربو، وحدوث مشكلات في التنفس عند مرضى الربو، ولهذا يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.





4. فرط الحركة عند الأطفال

عند تناول الأطفال للأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة، ومن ضمنها بنزوات الصوديوم والتي تتواجد في المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، تساعد على حدوث اضطرابات فرط الحركة لدى الأطفال.

5. الإصابة بمرض السكري

أشار موقع "health line" أن تناول الأطعمة والأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة تؤثر على تفاعل الجسم مع السكريات، مما يتسبب في حدوث اضطراب في معدل السكر بالدم وهذا يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.