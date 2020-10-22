مخاطر نظام الكيتو الغذائي لإنقاص الوزن

الكيتو هو أحد الأنظمة التي تعمل على إنقاص الوزن والتي تعتمد على التقليل من الكربوهيدرات والإكثار من البروتين والدهون الصحية، ورغم أن نظام الكيتو أثبت نجاحا ملحوظا، فإن له العديد من المخاطر الصحية التي قد تضر بصحة الإنسان وتتسبب له في بعض الأمراض.





مخاطر نظام الكيتو

نقص المغذيات بالجسم

الاعتماد على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين دون غيرها يؤدي إلى النقص في المغذيات الضرورية للجسم ومنها البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والفسفور، وهذا لعدم تناول الفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والتي تعتبر مهمة لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة من فيتامينات ومعادن.

الإضرار بصحة العظام

نظام الكيتو يؤثر بشكل كبير على صحة العظام، وهذا لأنه يقلل من كثافة المعادن في العظام، ويحدث هذا عند التكيف مع الحالة الكيتونية، مما يؤدي إلى التأثير السلبي على العظام وإصابتها بالأمراض والعرضة إلى التكسر ويزيد من فرصة الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل.

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مشكلات بالجهاز الهضمي

الكيتو من الأنظمة التي تعمل على تقييد الكربوهيدرات، مما يتسبب في عدم إمداد الجسم بالألياف اللازمة له، وهذا لعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف ومنها الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات النشوية، مما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي وتعرضه إلى الكثير من المشكلات ومنها الإمساك والإسهال وعسر الهضم، والجدير بالذكر أن الألياف هامة لتغذية البكتيريا المفيدة بالأمعاء وعند عدم تناولها يؤثر على هذه البكتيريا والتي تعتبر هامة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وأيضا تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الالتهابات.





انخفاض الكتلة العضلية

يؤدي اتباع نظام الكيتو لإنقاص الوزن على الانخفاض في الكتلة العضلية للجسم، وهذا لأن البروتين وحده غير كاف لبناء العضلات، كما أنه يؤثر أيضا على عملية الأيض بالجسم.

حصوات الكلى

نظام الكيتو يعتمد على تناول البروتينات الحيوانية بشكل كبير مما يؤثر على البول ويجعله أكثر حمضية، وهذا يزيد من مستويات الكالسيوم وحمض اليوريك مما يتسبب في تكوين حصوات الكلى.

إنفلونزا الكيتو

عند اتباع نظام الكيتو في بدايته قد تصاب بأعراض تشبه الإنفلونزا ومنها الصداع والشعور بالتعب والغثيان والشعور بالدوار والألم في العضلات، ويكون هذا ناتجا عن انخفاض نسبة الكربوهيدرات المفاجئ في الجسم وقد تستمر هذه الأعراض لمدة أسبوع من بداية اتباع الكيتو.