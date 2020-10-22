روسيا تحبط هجوما إرهابيا في موسكو المزيد

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي في العاصمة موسكو كان يستهدف إحدى مؤسسات الحكم، دون ذكرها تحديدا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هجوما إرهابيا عبوة ناسفة أُحبط في موسكو اليوم الخميس.



وأضاف الجهاز أنه تم اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة إرهابية دولية، دون مزيد من التفاصيل