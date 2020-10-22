شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السكرى المصاب بكورونا يحتاج إلى جرعات أكبر من الأنسولين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى عدد من خبراء مرض السكر بالإسراع فى علاج السكر فور اكتشافه، واستخدام أكثر من عقار يكمل كل منهم الآخر، وعدم الاعتماد على ممارسة الرياضة فقط.

وقال الدكتور محمد خطاب رئيس الجمعية المصرية للسكر ودهون الدم أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب قصر العينى، إن خطط علاج كل مريض سكر تتحدد بناء على الحالة الصحية للقلب والكلى، محذرا مرضى السكر من خطورة عدم استخدام الأدوية الحديثة المتاحة حاليا، ليقي نفسه من التعرض لمشاكل القلب والكلى والعيون والأعصاب الطرفية.



مؤتمر السكر

وأكد أن مرضى السكر الذين يعالجون باستخدام الأنسولين ليسو أكثر خطورة من غيرهم، لأن الأنسولين هو أحد البدائل العلاجية المتاحة، مشيرا إلى توجه الأطباء والعلماء في العالم إلى استخدام الأنسولين في وقت مبكر من اكتشاف الإصابة بالسكر.

من جانبه أكد الدكتور خليفة محمود عبد الله أستاذ الأمراض الباطنة بوحدة السكر كلية طب جامعة الإسكندرية، أن أي التهاب يصيب مريض السكر سواء فيروسي أو بكتيري، يؤثر بقوة على معدلات السكر في الدم، وهو ما يدفع الأطباء إلى تحذير مرضاهم من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، حيث أن مريض السكر أكثر عرضة لتطور أعراض المرض بالمقارنة بغيره.

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وطالب خليفة، مرضى السكر بالحفاظ على انضباط معدلات السكر لديهم، لضبط مناعة أجسامهم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لحين اكتشاف دواء للمرض أو إقرار أحد أمصال كورونا التي مازالت في مرحلة التجارب مضيفا أن مريض السكري المصاب بكورونا يحتاج إلى جرعات أكبر من الانسولين ، محذرا من استقاء المعلومات وتغيير الأدوية المقررة للمريض بناء على ما يتم تداوله في ال«سوشيال ميديا» ومن مصادر مجهولة ولا وغير معروف خلفيتها العلمية.

أعلنت الدكتورة نرمين شريبة أستاذ الغدد الصماء والسكر بكلية طب جامعة عين شمس، توافر أدوية جديدة لتخفيض نسبة الكولسترول في الدم، لمن يرتفع لديهم عامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب، وخصوصا من تعرضوا فعليا لجلطات سابقة.



مؤتمر السكر1

وأضافت أن الجيل الجديد من أدوية علاج زيادة الكولسترول في الدم، يستخدم عن طريق الحقن تحت الجلد، ويمكن أن يستخدمه لمرضى السكر، إذا فشلت الأدوية العادية في تخفيض معدلات الكولسترول الـ"LDL" لديهم إلى أقل من 70 أو 55.

وأكدت أن الدواء الجديد حقق نتائج هائلة في خفض معدلات الكولسترول، موضحة أن انخفاض الكولسترول بشكل سريع إلى ما بين ما بين 25 -50 لا يمثل أي خطورة على المريض، محذرة من الاستخدام بدون استشارة الطبيب .