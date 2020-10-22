تتسبب في أضرار صحية.. 4 أطعمة لا تتناولها على معدة خاوية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يعد الإفطار من الوجبات المهمة في أي نظام غذائي، فهي المسؤولة عن إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة اللازمة لعمله طول اليوم وممارسة مهامه الحيوية ، لكن هناك أطعمة، لا يجب تناولها على معدة خاوية لتجنب إجهاد الجهاز الهضمي.
الخضراوات النيئة
الخضراوات النيئة من الأطعمة الصحية، إذ تحتوي على فيتامينات وألياف ومعادن، ومع ذلك فإنه لا يوصى بها في الإفطار، لأنها تتطلب الكثير من عملية الهضم.
الزبادي
يبدو الزبادي مع الفاكهة وجبة إفطار جيدة من جميع النواحي، في غياب حساسية منه، ومع ذلك فإن الزبادي وحده ليس صحياً على معدة خاوية، لأن المعدة الخاوية لا تمتص بكتيريا حمض اللاكتيك الصحية، بشكل صحيح.
الموز
يزود الموز الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، ولكن لا يجب تناوله على معدة خاوية، لأنه مثل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الغلوكوز يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ويخفضه بسرعة مرة أخرى، ما يزيد الرغبة في تناول الطعام طول اليوم.
ثمار الحمضيات
الشائع أن كوب كبير من عصير البرتقال على الإفطار، صحي، لكن لا يجب تناوله على معدة خاوية، لإن حمض الثمار يرفع الحموضة ويرهق المعدة.
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