كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:42 مساءً - يبدأ الجنين في المرور من قناة الولادة لكي يجد طريقه إلى الخارج حيث تنتظره الحياة بعد تسعة أشهر من الحمل في رحم الأم، ولذلك فيكون الرحم بمثابة الحاضنة له، وفتح باب هذه الحاضنة من خطوات الخروج منها إلى الحياة، ولذلك فيجب أن تعرف الأم علامات فتحها، وهذه الحاضنة هي الرحم بالطبع، فما هي علامات فتح الرحم أو الرحم المفتوح إستعداداً للولادة؟ دور عنق الرحم في الولادة عنق الرحم هو بوابة الجنين إلى الحياة يعد عنق الرحم هو علامة المرور من الرحم إلى الخارج.

وعنق الرحمهو هيكل أنبوبي طوله نحو 3 إلى 4 سنتيمترات، ويتمدد ويتسع مع قرب الولادة، ويعتبر التمدد بسعة 3 سم دلالة واشارة على قرب الولادة حيث يتوسع أكثر مع مرور الوقت وشدة الطلق.

يبدأ عنق الرحم بالتوسع تدريجياً، ولا يفضل أن تحصل الحامل على محفزات دوائية لتوسيع عنق الرحم من أجل تسريع الولادة ما لم يكن هناك خطراً عليها أو على الجنين.

توسع عنق الولادة يسمح بمرور رأس الجنين ثم باقي جسمه إلى الخارج، ولكن ضمن شروط معينة.

الجماع قبل الولادة وبمجرد أن تبدأ الأعراض بالظهور يحفز افراز مادة تسمى البروستاغلاندين وهي تحفز عنق الرحم على التمدد، وتسهل خروج الجنين. علامات الرحم المفتوح ضغط الجنين على الحوض من علامات الرحم المفتوح الشعور برغبة في التبول والاخراج: هذه الرغبة تشعر بها الحامل قبيل الولادة، وتكثر رواحاتها إلى الحمام، ولكنها لا تجد أنها رغبة حقيقية، بل بسبب ضغط الجنين وكبر حجمه، ودليلاً على فتح عنق الرحم للولادة.

انقباضات الرحم

الإفرازات المهبلية ذات اللون البني والدموي

الضغط على الحوض. علامات اتساع عنق الرحم بالسنتميترات لا يساعد جلوس القرفصاء على فتح الرحم في حال اتساع عنق الرحم حتى 4 سنتميترات يعني أنك سوف تعانين من ألم غير منتظم وخفيف كل خمس إلى عشر دقائق.

في حال اتساع عنق الرحم من 4 إلى 7 سم فسوف تزداد حدّة الألم الذي تشعرين به لدرجة عدم تمكنك من المشي، مع شعورك بالغثيان و الرغبة في القيء.

في حال اتساع عنق الرحم من 8 إلى 10 سم فسوف يزداد الألم والتقلصات في البطن والظهر لدرجة عدم القدرة على تحمله، و تظهر بعض البقع من الدم والمخااط المدمم، وفي هذه الحالة،ويجب التوجه إلى المستشفى في أقرب وقت لأنك على وشك الولادة. والآن عزيزتي الحامل إذا كان لديك أسئلة حول الموضوع أتركيها في المربع أسفله ليجيب عليها خبراء الخليج 365

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