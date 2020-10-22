الرابط بين الضوضاء وخطر الإصابة بالزهايمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت الـ “دايلي ميل” البريطانية، ان فريقا من جامعة ميشيغان الأمريكية اجرى دراسة على 5227 شخصًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في شيكاغو حيث تم تحديد عوامل الخطر للخرف بما في ذلك تلوث الهواء والتسمم بالرصاص بالإضافة إلى الضوضاء من الطرق والسكك الحديدية والطائرات والصناعة وأعمال البناء.

تفاوتت مستويات الضوضاء في الدراسة من 51.1 إلى 78.2 ديسيبل – الفرق بين منطقة سكنية هادئة وقريبة من طريق سريع.

ووجدت النتائج المنشورة في مجلة “ويلي” العلمية أن احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر ترتفع بمقدار الثلث تقريبًا لكل ارتفاع بمقدار 10 ديسيبل.

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قالت الكاتبة الأستاذة سارة أدار: “المستويات العالية من الضوضاء قد تؤثر على أدمغة كبار السن وتجعل من الصعب عليهم العمل دون مساعدة..هناك فرصة للصحة العامة هنا حيث توجد تدخلات يمكن أن تقلل من التعرض”.

قال الدكتور بايرون كريس من كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية: “تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن البيئة التي نعيش فيها قد تؤثر على مخاطر الإصابة بالخرف”.

وحسبت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن مليون سنة حياة صحية تُفقد كل عام في دول أوروبا الغربية بسبب الضوضاء البيئية، حيث تساهم أمراض القلب والأوعية الدموية في الغالبية العظمى من الوفيات ويعيش أكثر من 125 مليون في أوروبا مع ضوضاء مرورية تزيد عن 55 ديسيبل، ويعتقد أنها ضارة بالصحة.

وقد نُشرت الدراسة في مجلة Alzheimer’s & Dementia.