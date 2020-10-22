شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يوصى بأقنعة الوجه فى وسائل النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC مؤخراً أن يرتدى الجميع أقنعة الوجه فى جميع أماكن النقل العام، يشمل ذلك الركاب والأشخاص العاملين فى المحطات والمطارات، وفقًا لتقرير CBS News، وذلك فى محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا بعد تزايد عدد الحالات فى الولايات المتحدة.

وفى التوجيه المؤقت الجديد، أطلق مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على الأقنعة أنها "واحدة من أكثر الاستراتيجيات المتاحة فاعلية لتقليل انتقال COVID-19".

وذكرت التوجيهات أن الاستخدام الواسع للأقنعة يساعد على حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورونا وكذلك العمال الذين يتعاملون بشكل متكرر مع أشخاص آخرين في المطارات ومحطات الحافلات ومحطات القطارات والموانئ البحرية.

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معظم شركات الطيران الأمريكية ، أمتراك ، والعديد من شركات النقل الأخرى تطلب بالفعل من الركاب والموظفين ارتداء الأقنعة، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس الإخبارية.

وحث مركز السيطرة على الأمراض الركاب والعاملين في جميع الطائرات والسفن والعبارات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وركوب الخيل على أن يحذوا حذوهم.

ولأشهر أظهرت الأبحاث أن أقنعة الوجه تساعد في الحد من انتشار COVID-19 في التوجيه الجديد ، وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه يجب على الجميع "ارتداء أقنعة تغطي الفم والأنف عند الانتظار أو السفر أو المغادرة من وسائل النقل العامة. كما يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة في المطار أو محطة الحافلات أو العبارات أو القطار أو محطة مترو أنفاق أو ميناء بحري أو منطقة مماثلة توفر النقل ".

كما تحث الإرشادات سائقى النقل على "رفض صعود أى شخص لا يرتدى قناعًا ويطلب من جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، سواء كانوا ركابًا أو موظفين، ارتداء أقنعة طوال مدة السفر" ، باستثناء حالات الأكل والشرب والاضطرابات الطبية التي تمنع ارتداء الكمامة.