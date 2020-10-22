تلوث الهواء يؤدى إلى وفاة 6.7 مليون شخص حول العالم فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الهندية أن تلوث الهواء أدى إلى 6.7 مليون حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019، ما يجعله رابع سبب رئيسى للوفاة بعد ارتفاع ضغط الدم وتعاطى التبغ والمخاطر الغذائية، وتم وضع هذه التقديرات من قبل معهد التأثيرات الصحية ومقره الولايات المتحدة ومشروع عبء المرض العالمى التابع لمعهد القياسات الصحية والتقييم.
وأوضح التقرير أن تلوث الهواء تسبب فى وفاة 476 ألف طفل حديث الولادة فى عام 2019، مع وجود أكبر النقاط الساخنة فى الهند وأفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لدراسة عالمية جديدة قالت إن ما يقرب من ثلثى الوفيات نتجت عن أبخرة ضارة من وقود الطهى.
ووفقا للتقرير توفى أكثر من 116 ألف رضيع هندى بسبب تلوث الهواء فى الشهر الأول من العمر، وكان الرقم المقابل 236 ألفا فى أفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لتقرير حالة الطيران العالمى لعام 2020.
وكتب المؤلفون أنهم اعتمدوا على مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط تعرض الأمهات أثناء الحمل بتلوث الهواء مع زيادة خطر ولادة أطفالهن بوزن منخفض عند الولادة) أو مبكرًا جدًا (الولادة المبكرة)، وترتبط هذه الحالات بمضاعفات خطيرة وتمثل بالفعل الغالبية العظمى من وفيات الولدان فى كلا المنطقتين.
وقال دان جرينباوم قائد الدراسة "صحة الرضيع أمر بالغ الأهمية لمستقبل كل مجتمع، وهذا أحدث دليل يشير إلى وجود مخاطر عالية بشكل خاص على الأطفال المولودين فى جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
وأضاف أنه "على الرغم من حدوث انخفاض بطىء وثابت فى اعتماد الأسر على أنواع الوقود رديئة النوعية، إلا أن تلوث الهواء الناجم عن هذه الأنواع لا يزال عاملاً رئيسياً فى وفاة هؤلاء الأطفال الصغار".
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