أنواع الاكتئاب وكيفية التغلب عليه

أصبح الاكتئاب من الأمراض العصرية حيث تتعدد أنواع هذا المرض ويختلف أشكاله، فمن أهم أعراضه حدوث الحزن والميل إلى مشاعر النكد دائما وعدم الرغبة في الخروج من المنزل، لكن لا داعى للقلق فهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تساعدك على محاربة الاكتئاب.

الاكتئاب الشديد

ويحدث هذا النوع من الاكتئاب اذا كانت المرأة تعانى من فقدان ، أو زيادة في الوزن، مشاكل بالنوم، الشعور بالذنب، صعوبة في التركيز ، التفكير في الانتحار و الاقبال عليه .

الاكتئاب ما بعد الولادة

ومن اكثر أنواع الاكتئاب شيوعا بين السيدات، وتعاني منه السيدات في فترة الأسابيع ، أو الشهور التى تلي الولادة

الاكتئاب الرئيسي

وهو الأكثر شيوعا بين السيدات نتيجة تغير المزاج ويدوم أكثر من ساعتين وتشعر المرأة بالحزن والأسى.

الاكتئاب الذهني

ومن اعراض هذا الاكتئاب الهلاوس سواء السمعية أو البصرية، الأوهام، والشك فيمن حوله معتقداً أنهم يحاولون ايذائه.

الاكتئاب الجزئي

يأتي هذا النوع ويحدث حالة من الأرق وقلة النوم والعزلة عن الناس، وقد يدوم ل 5 سنوات.

اكتئاب ما قبل الطمث

يأتي في بداية أيام الدورة الشهرية، وتشعر المرأة بالتوتر، اضطرابات في الشهية ، مشاكل في النوم، و صعوبة في التركيز.

الاكتئاب يشبه آلزهايمر

في البالغين الأكبر سنا ، يمكن أن يكون مرض الاكتئاب السبب الرئيسي للمشاكل في الذاكرة ، و الارتباك، وفي بعض الحالات الأوهام ، قد يخطئ الناس ما بين الاكتئاب وألزهايمر نظرا لتشابه أعراضهما

الاكتئاب النفسى

غالباً ما يسبق المرض حالات ارهاق وحزن خاصة سببها مثلا وفاة احد افراد الاسرة او خسارة احد الأصدقاء وهناك حالات ارهاق جسدي ونفسي مهني

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كيفية التغلب على الاكتئاب

النوم لوقت كاف

قلة النوم يصاحبها اكتئاب، لذا من الضروري الحصول على وقت كاف من النوم بمعدل من 6-8 ساعات من النوم يومياً.

السفر لمكان هادئ وبعيد

عندما ينتباك الشعور بالاكتئاب يمكنك اخذ قرار السفر لمكان هادئ وبعيد عن حياتك الروتينية حتى تحصلى على القدر الكافى من الراح وتبدل مزاجك من السيئ الى الفرح بالإرتياح وتحفيز المخ للشعور بالسعادة.

تجنب الكحول والمخدرات

ان التعاطي المفرط للكحول والمخدرات الأخرى يُعرّض الأشخاص للأصابة بالاكتئاب، ويؤدّي ذلك أيضاً الى ارتفاع خطر الانتحار لدى الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب.

اخذ حمام دافئ

عندما تشعرين بالاكتئاب اذهبى فورا واحصلى على حمام دافئ مع وضع العطر المفضل لديك، ومن المعروف أن الماء الدافئ يساعد على إسترخاء الأعصاب ويطرد مشاعر الغضب.

كتابة مذكرات يومية

من المهم المداومة على العلاج المخصص لك من قبل الطبيب المعالج واتباع تأثيرات هذا العلاج على الاعراض الحسية والجسدية عندك . طريقة ناجعة للقيام بذلك هي اللجوء لكتابة يومياتك

تقديم المساعدة

مساعدة الآخرين يعطيك إحساسًا بالسعادة والرضا ويطرد الاكتئاب من داخلك وسيحول طاقتك السلبية الى طاقة إيجابية.

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