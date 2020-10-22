8 فوائد صحية لتناول أسماك الماكريل  

فوائد عديدة لأسماك الماكريل لصحتك فهو يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب بالإضافة إلى أنه يحافظ على عظام قوية. إليك الفوائد الصحية لتناول أسماك الماكريل.

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1. يخفض ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة صحية شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تتمتع أسماك الماكريل بقدرة قوية على خفض ضغط الدم، وذلك بفضل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة فيها.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis أن 12 فردًا من الذكور يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف والذين تم إعطاؤهم ثلاث علب من الماكريل في الأسبوع لمدة ثمانية أشهر، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات ضغط الدم.

2. يحسن صحة القلب

وجدت الدراسات البحثية أن الدهون المتعددة غير المشبعة الصحية للقلب يمكن أن تحسن صحة قلبك عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لقد ثبت أن استهلاك أسماك الماكريل يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

3. يبني عظاماً قوية

يعد سمك الماكريل مصدرًا غنيًا بفيتامين (د)، وقد ثبت أن هذا الفيتامين يقلل من خطر الإصابة بكسور الورك. ثبت أن استهلاك الأسماك بما في ذلك الماكريل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بكسر الورك بنسبة 33 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر أسماك الماكريل أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تقوية العظام.

4. يحسن أعراض الاكتئاب

أظهرت الدراسات البحثية أن انخفاض تناول دهون أوميغا 3 الغذائية من الأسماك يزيد من أعراض الاكتئاب.

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تعتبر أسماك الماكريل مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي ثبت أنها تحسن أعراض الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن تناول كميات أكبر من PUFAs يحسن أعراض مرض الزهايمر.

5. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني وتسع سنوات والذين تناولوا 300 غرام من الأسماك الزيتية أسبوعياً لمدة 12 أسبوعًا؛ أظهروا تحسنًا ملحوظًا في مستويات الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الحميد دون أي تأثير سلبي على مستويات ضغط الدم.

6. قد يقلل من مخاطر مرض السكري

وجدت دراسة حيوانية نُشرت في مجلة التغذية والصحة أن الفئران المصابة بداء السكري، والتي تم إطعامها بأنواع مختلفة من الأسماك مثل الماكريل والسردين والرنجة المدخنة والبرتي أظهرت تحسنًا في مستويات الجلوكوز في الدم، وكذلك في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

7. قد يساعد في تخسيس الوزن

أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة لها آثار مفيدة على السمنة. يساعد في تقليل كتلة الدهون في الجسم، ويحفز أكسدة الدهون، وينظم الشعور بالشبع ويحسن وزن الجسم.

8. قد يدير مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

تم ربط تناول كميات أقل من الأسماك بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي

أظهرت بعض الدراسات البحثية أن تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الثدي والبقاء على قيد الحياة .



