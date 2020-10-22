أطعمة تسبب تسمين الجسم فى أسبوع

يزداد وزن العديد من الأشخاص تدريجياً مع تقدمهم في العمر أو إجراء تغييرات في نمط حياتهم.

من بين هذه الأسباب العديدة، فإن السبب الأكثر شيوعاً لزيادة الوزن وتسمين الجسم في أسبوع أو أقل هو عاداته الغذائية وتناول سعرات حرارية أكثر من اللازم، في حين أن زيادة الوزن يمكن أن تكون صحية.

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إليك أطعمة تعمل على تسمين الجسم في أسبوع، خاصة أن الاستهلاك المفرط والمستمر للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحية.



فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تعمل على تسمين الجسم في أسبوع أو أقل؛ لغناها بكم كبير من السعرات الحرارية.

1. الآيس كريم

في حين أن هناك آيس كريم قليل الدسم ونباتياً، فإن الآيس كريم العادي أو المصنوع تجارياً مليء بالسكر، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون.



الآيس كريم من أكثر الحلويات شيوعاً، وهي مفعمة بالسعرات الحرارية للغاية؛ لذا من الأفضل الاستمتاع بها كوجبة عرضية وليست معتادة في وجباتك.

2. بيتزا

البيتزا غنية بالدهون والكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، نوع البيتزا التي نطلبها، يمكن أن تحتوي أيضاً على كميات كبيرة من الجبن واللحوم المصنعة.



تربط الدراسات بين استهلاك هذه المواد الغذائية والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بحالات صحية ضارة مثل أمراض القلب.

3. دوناتس

تحتوي الدونات على كميات كبيرة من السكر والدقيق المكرر والدهون المضافة، وتحتوي الدونات على نسبة عالية جداً من السعرات الحرارية، وتحتوي على كمية كبيرة من الدهون المتحولة، وهي دهون غير صحية يمكن أن تعمل على تسمين الوزن في أسبوع أو أقل عند الإفراط في تناولها.

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4. البطاطس المقلية

لا يقتصر الأمر على البطاطس المقلية فحسب، بل يتم أيضاً تضمين رقائق البطاطس المفضلة لديك، عادة ما يتم تناول هذه الوجبات الخفيفة الشهيرة مع الصلصات الغنية بالسكر مثل الكاتشب.

5. شوكولاته بالحليب

على عكس الشوكولاته الداكنة، فإن الشوكولاته البيضاء لا تشجع على فقدان الوزن، ولكن بدورها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. شوكولاته الحليب تحتوي عادة على نسبة عالية من السكر والدهون.

6. زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني المحضرة تجارياً والتي تحتوي على السكر المضاف والزيوت النباتية المهدرجة والكثير من الملح الذي يمكن أن يزيد وزنك. تحتوي زبدة الفول السوداني أيضاً على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وهذا سبب آخر يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة شيوعاً التي تسبب زيادة الوزن المفرطة.

7. الصودا

قد لا يؤدي شرب الصودا إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

8. اللحوم المصنعة

في بعض الأيام، يمكن أن يساعد قلي النقانق في توفير الوقت، ولكن على المدى الطويل، يتسبب ذلك في العديد من المشكلات الصحية، ويتسبب الإفراط في تناولها إلى تسمين الجسم في أسبوع أو أقل.