اسرار رجيم كورونا لتقوية المناعة

رجيم كورونا هو الطريقة الجديدة لإنقاص الوزن التي تساعد على تقوية المناعة ايضاً. ولا شك في ان ملايين الناس حول العالم يحتاجون اليه لأنه يساهم في الحد من الاصابة بالعدوات وفي الحفاظ على جسم سليم في الوقت نفسه. ومن اجل اتباعه من الضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من المكونات الضرورية التي تساعد الجسم على اداء وظائفه بطريقة صحيحة. وهذا ابرز ما يجب معرفته من معلومات عن رجيم كورونا لـ خسارة الوزن.

فوائد الرجيم



من الممكن البدء بتطبيق رجيم كورونا بعد معرفة الفوائد الكثيرة التي ينطوي عليها. فهو يوفر للجسم العناصر الغذائية الاساسية التي تساعده على مقاومة العدوات الفيروسية المختلفة وخصوصاً في المرحلة الانتقالية بين الفصول. كما انه يساهم في حرق الكتل الدهنية التي تتجمع في مناطقه المختلفة. ومن اجل النجاح في تحقيق هذين الهدفين يجب الحرص على تناول اطعمة تحتوي على هذه المغذيات.



1 الألياف



تساهم في انقاص الوزن لأن تناولها يعزز الشعور بالامتلاء والشبع ويحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كذلك يمكن ذلك ان يحد من تراكم الدهون في البطن والارداف وغيرها من المناطق ومن ارتفاع معدل السكر في الدم. كما انها تقي من الاصابة من بعض انواع السرطان. ويمكن تناول الالياف ان يحفز نمو البكتيريا المفيدة في الامعاء وان ينشط عملية الهضم ويقوي المناعة. ومن اجل الحصول عليها يجب التركيز على تناول الخضار مثل الجزر والبروكولي والخس والفواكه مثل التوت والاجاص والتفاح والبرتقال والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات النيئة غير المملحة والبذور مثل الكينوا والشيا والكتان والشوفان.





2 الاحماض الدهنية



ويقصد بهذا تحديداً احماض اوميغا 3 لأنها تساعد على محاربة الالتهابات وعلى تعزيز قدرة جهاز المناعة على مواجهة العدوات. كذلك يمكن الاعتماد عليها لمنع مقاومة الجسم للانسولين ولحماية صحة القلب. وينصح بتناول الاطعمة التي تحتوي عليها الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والتوتر ومن الوزن الزائد. ومن هذه الاطعمة الاسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل اضافة الى الجوز والسبانخ والبذور مثل الشيا والكتان.

3 الفيتامين D

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من المهم جداً ان يتم الحفاظ على مستويات طبيعية من هذا الفيتامين لأنه عنصر اساسي من عناصر الصحة السليمة. وبحسب بعض الدراسات الحديثة فإنه يساعد الجسم على محاربة التهابات الجهاز التنفسي. كما انه يعتبر عاملاً مهماً من عوامل الوقاية من امراض القلب ومن المشاكل النفسية مثل الاكتئاب. ومن المفيد اللجوء اليه في حال الرغبة في تعزيز عناصر خسارة الوزن. وتعتبر اشعة الشمس مصدراً اساسياً له. ويمكن توفيره أيضاً من خلال تناول صفار البيض والاسماك وثمار البحر مثل الجمبري والسردين والسلمون اضافة الى عصير البرتقال الطبيعي الطازج والحليب واللبن الزبادي غير المحلى والحبوب.



4 النحاس



يعتبر ضرورياً في زمن انتشار كورونا لأنه يقوي عمل الجهاز المناعي ويؤدي دوراً اساسياً في تكوين خلايا الدم الحمراء وفي الحفاظ على صحة الخلايا العصبية. كما انه يساهم في تحفيز عملية نسف الدهون وتكوين الكولاجين الضروري لتمتين انسجة البشرة. ولتوفيره يجب تناول ثمار البحر والمكسرات النيئة والبقوليات والفواكه والخضار على انواعها.

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4 الحديد



من اجل اتباع ما يسمى رجيم كورونا يجب ايضاً التركيز على تزويد الجسم بالحديد لأنه اساسي في ما يتعلق بتكوين كريات الدم الحمراء. وهو يساهم في تعزيز نشاط الجهاز المناعي وفي تخليص الجسم من التعب وفي زيادة حيويته. كذلك لا يمكن ان تكتمل اي حمية غذائية صحية من دون اضافة هذا المعدن اليها. ولهذا ينصح بتناول البيض وكبد البقر واللحم الاحمر الخالي من الدهون باعتدال اضافة الى البقوليات وخصوصاً العدس والفاصولياء والحمص والمكسرات النيئة غير المقليلة وغير المملحة ومنها الجوز واللوز والكاجو. كذلك تعتبر الخضار الورقية مثل السبانخ والاخرى مثل اللفت والبروكولي مصادر مهمة للحديد وعناصر اساسية مكونة لبرنامج رجيم كورونا الجديد.