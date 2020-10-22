علاج الشوكة العظمية واعراض الإصابة بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشوكة العظمية أو نتوء الكعب هو رواسب الكالسيوم التي تسبب نتوءًا عظميًا على الجانب السفلي من عظم الكعب في الأشعة السينية، وهي نتوء عظمي مدبب لعظم الكعب، والالتهاب الموضعي المزمن عند إدخال أوتار الأنسجة الرخوة أو اللفافة الأخمصية هو سبب شائع للشوكة العظمية وغالبًا ما ترتبط نتوءات الكعب في الجزء الخلفي من الكعب بالتهاب في وتر العرقوب (التهاب الأوتار) وتسبب ألمًا في الكعب، نتعرف على علاج الشوكة العظمية وأعراض الإصابة بها، بحسب موقع "web md".



علاج الشوكة العظمية

علاج الشوكة العظمية

علاج الشوكة العظمية له طرق عديدة، حيث قد لا يستجيب ألم الكعب المصاحب للشوكة العظمية والتهاب اللفافة الأخمصية جيدًا للراحة إذا كنت تمشي بعد ليلة من النوم، فقد يزداد الألم سوءًا مع استطالة اللفافة الأخمصية فجأة، مما يؤدي إلى شد الكعب وشده غالبًا ما يقل الألم كلما مشيت. ولكن قد تشعر بتكرار الألم بعد الراحة المطولة أو المشي الطويل.

إذا كنت تعاني من ألم في الكعب استمر لأكثر من شهر، فاستشر طبيبك قد يوصي هو أو هي بالعلاجات مثل:

-تمارين الإطالة والتمدد.

- ارتداء الأحذية الطبية.

- ربط القدم لإراحة العضلات والأوتار المجهدة

-حشوات الأحذية أو أجهزة تقويم العظام

-علاج طبيعي

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-الجبائر الليلية



علاج الشوكة العظمية

قد يستجيب ألم الكعب للعلاج بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين أو نابروكسين.

في كثير من الحالات ، يمكن لجهاز تقويم العظام الوظيفي تصحيح أسباب آلام الكعب في بعض الحالات ، قد يتم إجراء الحقن بالكورتيكوستيرويد لتخفيف الالتهاب في المنطقة.

الجراحة

يتحسن أكثر من 90 % من الأشخاص بالعلاجات غير الجراحية إذا فشل العلاج التحفظي في علاج أعراض الشوكة العظمية بعد فترة من 9 إلى 12 شهرًا، فقد تكون الجراحة ضرورية لتخفيف الألم واستعادة القدرة على الحركة

-في بعض الحالات ، قد يكون من الضروري للمرضى استخدام الضمادات أو الجبائر أو الأحذية الجراحية أو العكازات أو العصي بعد الجراحة.



علاج الشوكة العظمية

أعراض الشوكة العظمية

غالبًا لا تسبب الشوكة العظمية أي أعراض ولكن يمكن أن ترتبط بألم متقطع أو مزمن - خاصة أثناء المشي أو الركض أو الجري- إذا ظهر الالتهاب عند نقطة تكوين النتوءات بشكل عام ، لا يكون سبب الألم هو نتوء الكعب نفسه ولكن إصابة الأنسجة الرخوة المصاحبة له.

يصف الكثير من الناس ألم الشوكة العظمية والتهاب اللفافة الأخمصية على أنه سكين أو دبوس يلتصق بأسفل أقدامهم عندما يقفون لأول مرة في الصباح - وهو ألم يتحول لاحقًا إلى ألم خفيف غالبًا ما يشتكون من عودة الألم الحاد بعد الوقوف بعد الجلوس لفترة طويلة من الزمن.